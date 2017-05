"Alles lijkt recht uit een horrorfilm te komen"

In haar appartement op de hoek van de Waterpoort en de Oude Vestingstraat in Kortrijk heeft de 62-jarige Luc V.B. zaterdagnacht zijn vriendin Alia Belromari (56) op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Nadat hij haar wurgde, takelde hij haar nog flink toe met een mes. "Hoe is het mogelijk dat Luk op zo'n manier mijn mama en de oma voor onze zoon heeft afgenomen?", vraagt dochter Chana (23) uit Menen zich af. HANS VERBEKE, ALEXANDER HAEZEBROUCK, LIEVEN SAMYN

Slachtoffer Alia Belromari en dader Luk V.B. vormden al tien jaar een koppel. - Alexander Haezebrouck Alia Belromari en Luk V.B. waren al zo'n tien jaar samen. Er waren naar verluidt wel vaker ruzies maar dochter Chana had geen enkele reden om zich ongerust te maken over het lot van haar moeder. Na een moeilijke periode groeide ze zelf opnieuw naar haar moeder toe.



"Telkens ik in Kortrijk was, belde ik aan", vertelt ze aangeslagen. "Zo kon mama haar enige kleinzoon Leito (2) eens zien. Ze was er heel trots op. Luk was mijn stiefvader, hielp me mee opvoeden en was altijd vriendelijk en joviaal. Op 6 december speelde hij zelfs nog Sinterklaas. Niets deed vermoeden dat hij tot zo'n gruweldaad in staat zou zijn. 'Waarom?' is dan ook de grote vraag die in mijn hoofd blijft spelen."



Bij het vernemen van het nieuws over de dood van haar mama, stelde Chana zich aanvankelijk nog begripvol op tegenover Luk. "In een vlaag van woede kan iedereen wel eens de pedalen verliezen, dacht ik. Tot ik hoorde dat hij mama in haar slaapkamer eerst gewurgd heeft en daarna nog als een beest met een mes heeft opengesneden. Mijn begrip sloeg over in woede en haat. De voorbije twee dagen lijken recht uit een horrorfilm te komen."



Na de gruweldaad ging Luk V.B. nog even terug naar zijn eigen appartement enkele meters verderop, verfriste zich en rookte nog een sigaretje. Daarna ging hij zich rond middernacht bij de politie aanmelden. 'Dat hij zijn vriendin had omgebracht' en 'dat het niet om aan te zien was', meldde hij kalmpjes. De politiediensten troffen het gruwelijk om het leven gebrachte lichaam van Alia Belromari inderdaad in het appartement vlak naast hun politiecommissariaat aan.





Het flatgebouw waar het drama zich afspeelde bevindt zich vlak naast politiecommissariaat. Het appartement van het slachtoffer is op de tweede verdieping. - Alexander Haezebrouck Al het goede weggeveegd Dochter Chana beleefde sindsdien een rollercoaster van emoties.



"Ik ben mijn moeder kwijt, maar ook mijn stiefvader. In één klap heeft hij al het goede dat ik over hem kon vertellen, weggeveegd. Ik wil hem ooit nog zien en vragen waarom hij zoiets heeft gedaan. Ik zal hem eerst een brief schrijven en vragen of hij nu aan mij denkt, of hij er bij stil staat dat hij mijn mama heeft afgenomen." Haar moeder omschrijft Chana als een opgewekte, fleurige vrouw die ondanks haar handicap als Softenonbaby (een aangeboren afwijking als gevolg van de inname van het geneesmiddel Softenon, red.) haar mannetje stond.



Zus Linda zat in Barcelona toen ze het nieuws over de dood van haar zus vernam.



"Al dertig jaar hadden we nauwelijks nog contact", klinkt het vanuit Spanje. "We hadden totaal verschillende levens. Ik woon op 't Hoge, zij in het centrum. Als we elkaar in 't stad tegenkwamen, groetten we elkaar wel maar meer niet. Maar het blijft jammer dat ze op zo'n manier om het leven moet komen."