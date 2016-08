Prikkeldraad amper 4 uur weg, 16-jarige delinquent grijpt kans

Een 16-jarige delinquent is er dinsdagavond in geslaagd om te ontsnappen uit de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Opvallend: amper vier uur voor zijn ontsnapping werd de prikkeldraad die al jaren op de omheining stond weggehaald. Meteen werd beslist om de instelling opnieuw zwaarder te beveiligen. De jeugddelinquent is nog steeds op vrije voeten.

Twaalf jaar lang wist geen enkele van de jongeren die opgesloten zaten in De Grubbe langs de Hollestraat in Everberg te ontsnappen. Dinsdagavond omstreeks 21 uur slaagde een 16-jarige jongen er dan toch in om aan de kant van het sportterrein over de omheining te klimmen. Tot gistermiddag hing er echter prikkeldraad bovenop de omheining, maar die werd weggehaald omdat de Vlaamse Gemeenschap De Grubbe wil omvormen van jeugdgevangenis naar gemeenschapscentrum. Toen de jonge delinquent zag dat de prikkeldraad verwijderd was, greep hij zijn kans en kon hij zonder enige moeite ontsnappen.

Grote zoekactie

De lokale politie HerKo startte meteen met een grootschalige zoekactie in Everberg en omstreken. Ook een helikopter en een speurhond van de federale politie werden ingezet, net als ploegen van de federale politie en van de omliggende politiezones. Omstreeks 23 uur werd de zoekactie zonder resultaat stopgezet. "De ontsnapte persoon is nog steeds spoorloos", zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn, dat mee bevoegd is voor de gemeenschapsinstelling. "Hij ging er echter zonder identiteitsdocumenten en zonder geld vandoor. We verwachten dan ook dat de jongere snel gevat zal worden aangezien hij nergens heen kan."



Waarom de 16-jarige in De Grubbe zat, is niet duidelijk. Bij Jongerenwelzijn wilde men gisteren evenmin bevestigen noch ontkennen dat hij wist te ontsnappen nadat de prikkeldraad weggehaald werd.



"Door een samenloop van omstandigheden kon hij ontkomen", zei Bogaert. "Er zijn op dit moment veranderingswerken op het terrein bezig. Zo wordt onder meer de nieuwe sporthal afgewerkt. Maar over de exacte manier van de ontsnapping kan ik niets kwijt."