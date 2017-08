Aldi stuurt klant met fipronileieren huiswaarts

Het Aldi-filiaal in Steenokkerzeel heeft geweigerd om eieren die volgens het Voedselagentschap (FAVV) teruggeroepen moeten worden om te ruilen. Marc Mathot uit Kortenberg kreeg in het warenhuis te horen dat er geen gevaar was, ondanks dat de code op de verpakking overeenkwam met de risicocodes die het FAVV op haar website zette. Aldi verontschuldigt zich. ROBBY DIERICKX

Viviane Billio en Marc Mathot uit Kortenberg kochten vorige week donderdag in de Aldi van Steenokkerzeel nietsvermoedend eieren die mogelijk met fipronil, een insecticide die gebruikt wordt voor luizenbestrijding, gecontamineerd zijn. De code op de verpakking stemt namelijk overeen met de codes die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deze week op haar website zette. Het FAVV maant consumenten die eieren met die codes kochten aan om ze meteen terug te brengen naar de winkel. "En dat hebben we gisteren (woensdag, red.) dan ook gedaan", zeggen Marc Mathot en Viviane Billio. "Of geprobeerd althans, want in de winkel kregen we doodleuk te horen dat ze de eieren niet terug wilden nemen. De reden? Volgens de werknemers van het Aldi-filiaal in Steenokkerzeel kwam de code op de verpakking niet overeen met de lijst van codes die vanuit het hoofdkantoor van de grootwarenhuisketen aan de winkels bezorgd werd."





"Onbegrijpelijk" Ondanks dat Marc en Viviane aantoonden dat de code op de verpakking van hun eieren overeenstemt met één van de codes die het FAVV publiceerde, hielden ze het been stijf in de Aldi-winkel. "Onbegrijpelijk", aldus nog Marc Mathot. "Waarom zet het Voedselagentschap dan een lijst van risicogevallen op haar website als Aldi er geen rekening mee houdt? Het is niet omdat je een grootwarenhuisketen bent, dat je zomaar mag zeggen wat je wil. Wat als mensen plots gezondheidsproblemen ondervinden na het eten van besmette eieren?"





Regels genegeerd Ondertussen nam Marc al contact op met het callcenter dat het FAVV voor ongeruste burgers opstartte. "Daar liet men mij weten dat het voorval onderzocht zal worden. Logisch, want het gaat hier om een grote eiercrisis en toch lapt men bij een grootwarenhuis de opgelegde regels aan zijn laars. Hier moet tegen opgetreden worden."