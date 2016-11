Tuinarbeider (22) verongelukt bij oversteken snelweg

Depanneur

"Tomi was hier al voor het vierde jaar. Een jongen kerel die hard kon werken maar die ook wel de speelvogel uithing. Vorige woensdag had hij nog gewoon gewerkt maar donderdag was hij plots afwezig. Ook zijn beste Roemeense vriend had geen idee waar hij uithing. Tot zaterdagavond plots de politie bij mij kwam aankloppen. Op de snelweg rond het Franse Lille was 's nachts een man aangereden. De man had geprobeerd de snelweg over te steken maar werd gegrepen door een Nederlandse trucker. De klap was dodelijk. Het slachtoffer had enkel een papier van een depanneur in Lille bij zich. Bij die depanneur werd de auto van Tomi teruggevonden en ook zijn papieren. Een van de Roemeense collega's is naar Frankrijk getrokken en heeft daar het stoffelijke overschot van Toth geïdentificeerd."



Volgens de Franse politie gebeurde de dodelijke aanrijding op de ringweg in de richting van Lille naar Duinkerken. De Nederlandse vrachtwagen vervoerde paarden en was op weg naar een jumping. De chauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken.



Zaakvoerder Wim Scheers: "Jammer dat iemand zo jong sterft. Tomi was de jongste tijd wel wat aan het afdwalen. Dan daagde hij plots niet op en moest ik hem de dagen nadien op zijn plichten wijzen. Niemand begrijpt waarom hij ineens naar Lille reed in het midden van de werkweek. Hij had daar geen kennissen, voor zover wij weten." (PLA)