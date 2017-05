Parkeren tot 21 meter hoog

Het Kontichse bedrijf Stefca, gespecialiseerd in kranenbouw, brengt zeer binnenkort parkeertorens tot 21 meter hoog op de markt. Het gaat om een installatie met een liftsysteem die meerdere wagens in de hoogte kan stapelen. Ideaal en een oplossing voor parkeergarages waar er te weinig plaats is om er alle voorziene auto's te parkeren. MARC CEULEMANS

Directeur Frans Aertsen van Stefca bij de parkeertoren. In China, Japan en Zuid - Korea is de installatie al een tijd in gebruik. Het was het Chinese bedrijf Jiu Road die de stapelende parkeergarage voor het eerst op de markt bracht. Zaakvoerder Frans Aertsen van Stefca, gevestigd in de industriezone Satenrozen 24, kwam in contact met afgevaardigden van Jiu Road tijdens een beurs in Shanghai in China.



"Toen ik de installatie zag, was ik omwille van de eenvoudige bediening en efficiëntie van de toren meteen geïnteresseerd. Ik heb er niet lang aan getwijfeld om het vliegtuig naar de fabriek in Jinan te nemen, zodat ik een beter inzicht kreeg over de fabricatie van de parkeertoren", zegt zaakvoerder Frans Aertsen.





Badge De bestuurder die een auto wil parkeren in een parkeertoren, rijdt op de brug die beneden staat. Nadat hij is uitgestapt, drukt hij op een knop waarna het systeem in werking treedt. De bestuurder krijgt een code toegewezen, waarmee hij zijn auto kan ophalen. Wanneer hij de code indrukt komt de auto naar beneden. Het systeem werkt ook met automatische nummerplaatherkenning en met een badge voor werknemers van bedrijven.



"De Chinezen waren heel enthousiast met mijn bezoek aan hun fabriek. Ze zagen daar meteen de mogelijkheid in om via ons bedrijf de Europese markt te veroveren.



Een parkeertoren beschikt over 16 parkeerplaatsen. De toren heeft een hoogte van 21 meter, is 5,5 meter breed en 7 meter lang. De constructie van de torens zullen in China worden gebouwd. Voor het besturingssysteem en de technologie zal Frans Aertsen beroep doen op zijn zusterbedrijf ETA Systems dat in het zelfde gebouw is gehuisvest.