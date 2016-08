Overdag CEO, 's avonds zwerfvuilophaler

Gewapend met een plastic zak gaat hij de grachten af. - Benoit De Freine

Jean-Paul Meus zag plots het licht tijdens een bezoek aan zijn broer in Bali, een eiland in Indonesië. "Bali heeft prachtige stranden, mochten ze niet overbevuild zijn. Wat ik daar heb gezien, grenst aan het ongelofelijke. De toeristen laten gewoonweg hun vuiligheid en rommel op het strand rondslingeren. Uitbaters van eetwaren en andere benodigdheden dumpen hun rommel achter hun hutjes. Het gaat van rietjes, papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes, medicijndoosjes tot speelgoed. Alles wat je maar kan denken dat met afval te maken heeft, wordt achtergelaten. Ik dacht bij mezelf: 'Dat kan toch niet, hier moet iets tegen gedaan worden." Tijdens mijn dagelijkse wandeling van 2 uur gedurende 12 dagen heb ik er niets anders gedaan dan rotzooi opgeraapt en in plastic zakken gestoken" vertelt Jean-Paul. Aan zijn hotel plaatste Jean-Paul de zakken naast een overvol vuilbakje.



"Toen ik terug in België was, kwam ik tot het besef dat het hier in onze beschaafde wereld niet veel beter is. Ik woon in Wilrijk aan het park Den Brandt, waar Jazz Middelheim plaatsvindt. Je zou denken dat het rond het park proper is. Niks daarvan."