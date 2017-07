Nieuwbouw moet tegen de vlakte na blunder architect

"Wij hebben het zelf niet vastgesteld", zegt de gemeenteambtenaar. "Mogelijk was het de eigenaar zelf die aangifte deed van de bouwovertreding. Daarop hebben we zelf kunnen vaststellen dat het om een bouwovertreding ging, waardoor de werken werden stilgelegd, met de afbraak van het wederrechtelijk gebouw." Eigenaar Luc Laeremans bevestigt dat hij zelf ook naar de gemeente is gestapt om de bouwovertreding aan te geven. "Toen ik uit verlof kwam en ging kijken, schrok ik dat de bouwvakkers zo goed hadden gewerkt. Maar de ontnuchtering kwam er nadat ik zag dat ze op de verkeerde bouwlijn aan het bouwen waren. Al goed dat ik niet later gekomen ben, want dan was het nog rampzaliger geweest", zegt Luc Laeremans.

Fout toegegeven

"De architect heeft de fout toegegeven en hij is daarvoor verzekerd. Dus wij gaan ervan uit dat de kosten door de verzekering worden betaald, net als de verhuurschade die ik oploop door de vertraging."



Als biersteker zag Laeremans het niet meer zitten om het 't Lijsterke verder open te houden. "Er waren te veel kosten aan het oude gebouw om het te renoveren. Bovendien ga ik ervan uit dat op deze locatie een herberg niet meer rendeert. Misschien wel een eetcafé. Een 'bruine kroeg', zoals men zegt, gaat er in een dorp stilletjes maar zeker uit. Daarnaast was het huurcontract ten einde en we wilden dat niet meer verlengen", merkt Luc Laeremans op. Hij runt zijn bierhandel samen met zijn zuster Kristine.



De buurvrouw van naast de bouwwerf moet alles met lede ogen aanschouwen. "Veel voorbijgangers vragen wat er hier aan de hand is. Dan leg ik hen telkens uit dat de bouw te ver naar voren staat. Als ik mijn woning verkoop of overlijd, kan een nieuw huis ook niet meer op deze plaats blijven staan. Ik hoop maar dat ze snel beginnen te bouwen. Mijn zijgevel is een dunne muur. In de winter kan me dat veel aan energie kosten. Ondertussen heb ik heel wat stof moeten ondergaan. Bij de afbraak van de 'nieuwbouw' was het veel erger dan bij de afbraak van het café", jammert de dame.



Bij het architectenbureau was gisteren niemand voor commentaar bereikbaar.