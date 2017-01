Ouders: "We wisten niet dat baby heroïne binnenkreeg via borstvoeding"

Het koppel uit De Panne dat op 22 juli vorig jaar de hulpdiensten belde omdat hun baby niet meer ademde en geen hartslag meer had, riskeert 4 jaar en 6 maanden cel. "Volgens de gerechtsdeskundigen was een spatader in de keel van het jongetje gesprongen door afkickverschijnselen. Wellicht kreeg het kind drugs binnen via borstvoeding", zegt de procureur.

Het baby'tje, op het moment van de feiten anderhalve maand oud, was wellicht verslaafd geraakt door het druggebruik van de moeder. "Ze produceerde echter niet genoeg melk en stapte over op flesjes, waardoor de baby moest afkicken. Bovendien werden in de urine van het kind minimale sporen van heroïne, cocaïne en methadon gevonden. Van toediening kan volgens de dokters geen sprake zijn geweest", aldus de procureur. Maar ook in een flesje melk werden die sporen gevonden, wat op druggebruik in de omgeving van het kind kan wijzen.

Minderjarig?

De ouders zitten sinds 22 juli in voorhechtenis en worden vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen en druggebruik in het bijzijn van minderjarigen. De vader (37) is industrieel ingenieur en werkte in Charleroi. "Mijn cliënt zou zijn kindje nooit iets aandoen en van onopzettelijke slagen en verwondingen is geen sprake. Er is nooit iets toegediend. Van gebruik en bezit in het bijzijn van minderjarigen was ook geen sprake, aangezien het kind wettelijk niet onder de minderjarigen valt. Het kind beseft nog niets", pleitte Dirk Waeyaert, advocaat van de vader. "En denkt u dat de gevangenis een oplossing is? Deze man moet begeleid worden en verdient een tweede kans." De vader is al veroordeeld voor drugsfeiten en kreeg al een straf met voorwaarden.