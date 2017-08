Idyllisch dorp decor van drugstrafiek

"Vrijdagavond werd tot actie overgegaan. De voertuigen werden gededecteerd, waarna de politie wachtte tot er contact was. Twee voertuigen met vier inzittenden werden daarna klemgereden. Het gaat om twee Noord-Fransen die drugs kwamen kopen en twee Marokkanen die met een Spaans voertuig vanuit het Brusselse drugs kwamen leveren. 56 gram heroïne, 5 gram cocaïne, bijna 1000 euro aan cash geld en beide voertuigen werden inbeslaggenomen. Voor de politiezone Spoorkin, die drughandel als prioriteit heeft, is dit een belangrijk resultaat. We hebben met de verdachte meldingen van de buurtbewoners en met het hele korps een mooi resultaat kunnen boeken. Booitshoeke is een idyllisch polderdorpje nabij de E40 en mag zeker geen locatie worden voor internationale drugtrafiek." De onderzoeksrechter besliste de twee Marokkanen aan te houden, de Noord-Fransen werden terug vrijgelaten.

Stroomversnelling

Het is mogelijk dat de handel al maanden, tot zelfs een jaar aan de gang was. Op 25 januari kwam in de Booitshoekestraat een wagen met Franse nummerplaat op zijn dak in de gracht terecht. Van inzittenden bleek toen geen spoor. Maar buurtbewoners zagen na het ongeval wel een bestelwagen stoppen en vlug doorrijden. Mogelijk ging het toen ook om drugsdealers, die opgepikt werden. De deals vonden veelal plaats in de Booitshoekestraat waar tearoom De Landman ligt. "Ik heb het afgelopen jaar vaak de politie gebeld", zegt uitbater Marnik Goens. "Meestal de maandag- en dinsdagavond, rond 19 uur. Dan zag ik er hier vaak met buitenlandse nummerplaten passeren. Ze reden tot een verlaten stuk weg en keerden tien minuten later terug. Sinds dat ongeluk hier is het in een stroomversnelling geraakt en de laatste tijd zag ik hier vaak politie. Hopelijk stopt het hier nu ook. In de zaak heb ik er met niemand over gepraat, om geen paniek te zaaien. Maar nu wordt er uiteraard over niets anders meer gesproken. Logisch in zo'n klein dorp", besluit Marnik.