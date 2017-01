Skipiste of bowling op Duinenwater?

Een indoor skipiste op Duinenwater zou volgens oppositiepartij N-VA een grote troef zijn voor Knokke-Heist. Op de site is met veel succes het zwembad van Sportoase gevestigd, de kabelbaan van Lakeside Paradise en jeugdhuis 't Verzet. Knokke-Heist in nu bezig met het invullen van het laatste stuk, tussen het zwembad en de Knokkestraat. Er werd al een marktbevraging uitgeschreven voor een bowling of een karting. Die zou dan door een private partner worden uitgebaat. Uiteindelijk was er enkel interesse voor een bowling met speelpleinfaciliteiten. Maar voor N-VA getuigt dat van weinig originaliteit. "Bowling is niet speciaal. Skiën aan zee op een indoorpiste zou wel uniek zijn. De tweede verblijvers hebben dan een extra reden om het hele jaar door naar Knokke-Heist te komen. Ook dagjestoeristen uit de brede regio kan je naar hier lokken. En dan kunnen ook de inwoners mee profiteren van de unieke beleving", zegt lokaal fractieleider en Vlaams parlementslid Cathy Coudyser.

Failliet

Burgemeester Leopold Lippens (Gbl) is geen voorstander van een skipiste.



"Alle mogelijkheden kunnen bekenen worden, maar het is stedenbouwkundig weinig haalbaar. Een piste van 60 of 80 meter hoog op die locatie is niet esthetisch. Bovendien zijn er in het verleden al skipistes failliet gegaan. Dat is geen garantie voor succes. Voorstellen doen, is gemakkelijk", aldus Lippens.



Toerismeschepen Anthony Wittesaele is meer enthousiast voor een skipiste, maar dan niet op Duinenwater.



"Ik ben een fervent wintersporter en het kan een toeristische meerwaarde zijn, maar Duinenwater is de verkeerde plaats. Zo'n constructie zou niet mooi zijn in de skyline dichtbij het centrum", zegt Wittesaele. "Misschien past een skipiste wel op een andere locatie, aan de verbrandingsoven of om de lelijke windmolens op de muur van Zeebrugge weg te stoppen. Dat valt te onderzoeken. We gaan op Duinenwater voor een bowling. Daar zijn kandidaten voor. Voor een karting werd geen partner gevonden."