Dom Pérignon sleept Knokse kunstenaar voor rechter

De jonge kunstenaar is al van kleinsaf bezig met kunst en verwerkt in zijn schilderijen vooral het thema marketing. De man heeft klanten in heel Europa en in de Verenigde Staten. Zijn werken hangen momenteel op exposities in Monaco, Saint-Tropez en in het casino van Knokke. Hij verwijst vaak naar grote merken zoals Chanel, Louis Vuitton en dus ook Dom Pérignon. Sinds 2015 maakt hij kunstwerken met verwijzingen naar de beroemde champagnefles en hun kenmerkende logo: een schildje met dubbele boog bovenaan. Maar toen hij in 2015 ook een T-shirt en trui op de markt bracht met zijn creatie schoot dit bij de Fransen in het verkeerde keelgat. Sinds augustus 2016 sturen ze Cedric aangetekende brieven met het beleefde verzoek onmiddellijk te stoppen met zijn creaties, zonder resultaat. Naar eigen zeggen probeerden Cedric en zijn advocaat Koen Vanzandweghe zelf verschillende malen om tot een overleg te komen, maar bleef dat zonder antwoord. Nu stelde Dom Pérignon een rechtszaak in bij de burgerlijke rechtbank.

Vrije interpretatie

Cedric Art

"Toen ik de eerste aangetekende brief kreeg, was ik natuurlijk compleet overdonderd", vertelt Cedric.



"Het gaat om een multinational die bovendien, zo zocht ik op, Europese topadvocaten uit Brussel op de zaak zetten om mij te doen stoppen. Maar toen ik alles wat liet bezinken en zelf een advocaat raadpleegde, kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk niks fout doe. Ja, het klopt uiteraard dat mijn werken gebaseerd zijn op de Dom Pérignonfles. Dat ziet iedereen. Maar vooraleer ik hiermee startte, heb ik wel degelijk goed uitgezocht of dit wel kan. Als ik zo'n iconisch merk in mijn creaties verwerk en hen niet in een negatief daglicht stel, mag dit perfect. Kunst biedt die vorm van vrijheid. Op elk kledingstuk staat ook een disclaimer: dat de creatie gebaseerd is op mijn eigen kunstwerk. Elke artiest laat zich door iets beïnvloeden. Voor mij zijn dat luxeproducten en marketing. Het fascineert mij dat mensen voor een bepaald product driemaal zoveel betalen als voor een intrinsiek gelijkaardig product zonder merk. Het merk vreest imagoschade, omdat iedereen de indruk kan krijgen dat mijn creaties van hen zelf afkomstig zijn. Dat is natuurlijk niet zo." Dom Pérignon betwist dat zij geen briefwisseling voerden met Cedric. "Al een jaar proberen we om een oplossing te vinden, maar daar heeft de kunstenaar geen oren naar", klinkt het bij Nathalie van Ypersele, van het adviesbureau dat ingeschakeld wordt door Dom Pérignon. "Dat een kunstenaar zich artistiek laat inspireren door het merk , is niet het probleem. Maar in dit geval wordt er ook aan commerciële exploitatie gedaan: de kunstenaar verkoopt T-shirts en truien met ons logo. Dit is geen kunst meer en valt dus niet onder artistieke vrijheid. Vandaar deze rechtszaak. Het is niet de stijl van het huis om een grote schadevergoeding te vragen, maar we stellen wel de dringende vraag om op te houden met die activiteiten."



Cedric is echter niet onder de indruk. "Ik ben 80 procent zeker dat ik deze zaak win. Mocht ik ongelijk halen, zou dat een aanslag zijn op de kunstwereld. Een multinational die een vrije kunstenaar aan banden legt: het zou ongezien zijn. En als ze mijn stock toch zouden willen in beslag nemen, dan geef ik alles nog veel liever gratis weg." Voor wie interesse heeft: er is nog een beperkte stock van de T-shirts en truien te koop op de www.cedricgallery.com. Een T-shirt kost 89 euro, een trui 149 euro.