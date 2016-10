"Voor miljoenen opgelicht door moeder en dochter"

Tientallen aannemers van de kust zullen gezamenlijk klacht indienen tegen een moeder en dochter uit Zeebrugge. Carine B. (41) en Sherlyn D. (22) zouden hen opgelicht hebben voor miljoenen euro's. Carine B., die nu een doopsuikerwinkel uitbaat in de Lippenslaan, is niet onder de indruk. "Iedereen heeft zijn geld gekregen." MATHIAS MARIËN EN BART BOTERMAN

De opgelichte aannemers zijn ten einde raad. Al jaren kunnen Carine B. (41) en Sherlyn D. (22) uit Zeebrugge ongestraft hun gang gaan. Volgens de aannemers zijn het de grootste fraudeurs van de Belgische kust ooit. "Een vijftal jaar geleden ging Carine B. aan de slag in een immokantoor in Zeebrugge", getuigt een van de benadeelden. "Al snel wist ze de getrouwde zaakvoerder volledig in te palmen. Ze zorgde ervoor dat ze zwanger werd van hem. Na een tijdje dreigde ze ermee zijn huwelijk kapot te maken. Uit pure angst heeft die man Carine B. toen tot zaakvoerster benoemd. Probleem opgelost dacht die man, maar niks was minder waar. Enkele dagen later lekte ze alles aan de familie. Die man was zijn immokantoor én zijn vrouw kwijt." Ondertussen stortte Carine B. de voorschotten op appartementen op haar eigen rekening. In juni 2016 liet ze de zaak failliet verklaren en waren de gedupeerden hun geld kwijt. Het gaat in totaal om honderdduizenden euro's.





Topje van de ijsberg "Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Het lijstje is bijna eindeloos", gaat een andere benadeelde verder. Samen met haar dochter bezit Carine B. enkele panden in Zeebrugge. De laatste maanden en jaren vroeg ze stielmannen om verbouwingen of aanpassingen uit te voeren. Ze betaalde meestal geen voorschot, maar wanneer de aannemer bleef aandringen, betaalde ze toch 30 procent. "Maar de rest van het geld zag niemand", klinkt het. "En zo heeft ze tientallen aannemers en zelfstandigen financieel de grond ingeboord."





Zekeringskast weer mee Elektricien Dimitri Neirynck uit Gistel kreeg ook te maken met de twee. "De vrouw zei dat ze dringend een elektricien nodig had omdat haar huurders alles hadden meegenomen. Toen ik aan het werk was kreeg ik telefoon van een collega-aannemer die me vertelde over de oplichterij", aldus Dimitri. "Ik heb meteen al mijn kabels weer uit de muur gehaald. De zekeringskast heb ik ook meegenomen", getuigt Dimitri. "Gelukkig werd ik op tijd verwittigd, al ben ik wel van plan mijn verloren materiaal en werkuren te recupereren." Tientallen andere gedupeerden kwamen er niet zo goed van af. Zo voerde een schilder voor 87.000 euro werken uit in een van de panden van het duo. Geld dat hij nooit te zien kreeg.