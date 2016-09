"Plots gooide ze haar autodeur open"

Gepensioneerde brandweerluitenant Norbert Vanhoutte (63) reed met de fiets op het fietspad in de Paul Parmentierlaan toen een vrouw plots het portier van haar geparkeerde wagen opengooide. Norbert kwam met een smak op het asfalt terecht. Verdict: één jaar revalidatie en opnieuw leren lopen. MATHIAS MARIËN

Mathias Mariën Norbert Vanhoutte (63) was samen met zijn vriendin op weg naar huis na een stop bij de plaatselijke bakker in Knokke. In de Paul Parmentierlaan liep het fout. Een auto haalde het fietsende koppel in en parkeerde zich enkele tientallen meters verder in het midden van het fietspad. "Net op het ogenblik dat we de auto wilden voorbijfietsen, gooide die vrouw haar portier open", zucht Norbert vanop zijn ziekenhuisbed.





Pijn was niet te harden De zestiger knalde tegen het portier en kwam met een harde smak tegen het asfalt terecht. Hij kermde het meteen uit van de pijn. Hij kan zich nog steeds niet herinneren waar hij het portier precies raakte. Zijn vriendin zag alles gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Het verdict was hard: een gecompliceerde beenbreuk van twintig centimeter. "Zowel de ambulancedienst als het verplegend personeel in het AZ Zeno hebben fantastisch werk geleverd en mij meteen de beste zorgen gegeven. Maar de pijn was niet te harden", aldus Norbert.



Norbert was veertig jaar lang actief bij de brandweer van Knokke-Heist. "Moorden, zware ongevallen, verkeersslachtoffers ... ik heb het allemaal gezien in mijn carrière. Nu ben ik zelf het slachtoffer geworden van de onoplettendheid van een autobestuurder. Eerst dacht ik weg te komen met één dag ziekenhuis en zes weken gips, maar zo eenvoudig is het niet. Norbert ligt ondertussen al een week in het ziekenhuis en krijgt morfine om de pijn te verzachten. Wanneer hij naar huis mag, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat hij de komende drie maanden niet op zijn been mag steunen. Er wacht hem nog een revalidatie van ruim een jaar. Hij zal opnieuw moeten leren lopen. "Plots besef ik hoe erg het is. Ik kan niets meer op eigen houtje, en er komt ook heel wat papierwerk bij kijken voor de verzekering en zo."