"Blijf weg uit dat spookhuis!"

Volgens de ene zijn spoken en ander paranormaal gespuis er thuis, volgens de andere is het gewoon een vervallen klooster. Maar 't Hoompje bij Sint Anna Ter Muiden spreekt tot de verbeelding. Gespecialiseerde 'ghostbusters' draaiden zelfs al een documentaire in de vroegere kostschool net over de grens. "Het is er gevaarlijk. Je blijft er beter weg." KEN PIETERS

Het vervallen klooster 't Hoompje is intussen volledig overwoekerd. - Benny Proot Iedereen die richting Sluis rijdt, is er al ooit gepasseerd. Achter een grote poort en verstopt tussen bomen staat 'Het Hoompje', het meest beruchte pand van Sluis. Het gebouw, dat officieel 'La Pommerie' heette, werd in 1909 gebouwd door een baron. Zusters namen er hun intrek en gaven er les aan kinderen met een geestelijke beperking. De kostschool langs de Sint Annastraat was zelfs een poos in Brugse handen. Maar in september 1986 gingen het klooster en het bijhorende internaat dicht. Het geld was op en de zusters trokken met hun leerlingen naar Oedelem. Dertig jaar later staat het mystieke complex nog altijd leeg. Het domein heeft iets sinisters en het ooit zo monumentale gebouw lijkt wel een kraakpand. Er liggen glasscherven op de grond, de muren zijn besmeurd met graffiti en er zijn sporen van brandstichting. Veel paranormaals lopen we er zelf niet tegen het lijf, maar een zoektocht op Google leert dat het klooster wel bekendstaat als spookhuis.





Een van de ingangen tot 'het spookhuis' is bijna volledig ingestort. - Benny Proot Satanisten Op de 'gespecialiseerde' website theghosthunter.nl kan je zelfs een documentaire over het 'paranormaal' pand op de kop tikken. "In 1998 heb ik het spookhuis ontdekt", zegt The Ghosthunter himself. "Satanisten en zwarte heksen uit de omgeving van Gent trokken daarheen. Bij volle maan voerden ze daar offerrituelen uit." Nederlands bekendste 'spokenjager' stelde er naar eigen zeggen zelf ook paranormale activiteit vast. "Het pand was vroeger een kindertehuis en hier en daar werd er ook gefluisterd over misbruik. Zoiets werkt sowieso negatieve energie op. Tijdens onze opnames sloeg een boek dicht en kreeg ons medium een tik. Maar nu blijf je er beter weg. Onlangs zijn er nog mensen door de vloer gezakt. Het hele pand staat op instorten en als je in zo'n godverlaten bos je been breekt, hoort of ziet niemand je."