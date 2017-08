Natuurgebied Paddenbroek droogt uit

Natuurreservaat Paddenbroek in Kluisbergen kraakt al jaren onder de weersomstandigheden, maar nu is de situatie onhoudbaar geworden. "Door de droge zomer staat enkel in de middelste vijver een paar centimeter water en ligt er overal een dikke laag slib", vertelt Natuurpuntconservator en gids Norbert Desmet. LIEKE D'HONDT

Paddenbroek is er slecht aan toe. - Ronny De Coster De provincie Oost-Vlaanderen probeert de situatie nu te redden door te baggeren in de beken. Maar er wordt getwijfeld of dat nog wel zin heeft.



"In een noodreflex heeft de provincie beslist om te beginnen baggeren, terwijl dat eigenlijk al jaren geleden had moeten gebeuren", weet Norbert Desmet.



"Het waterbeheer is hier altijd een probleem geweest. We hebben het de laatste vijftien jaar wel vaker meegemaakt dat het water erg laag stond, maar het is nog nooit zo erg geweest als nu. We kunnen zelfs niet meer aan de brandweer vragen om meer zuurstof in het water te creëren, want er is gewoon te weinig water."





Sommigen delen van het moerasgebied liggen helemaal droog. - Ronny De Coster Te laat gebaggerd Dat er zo lang gewacht is met baggeren, komt wellicht door de complexe beheersituatie van het natuurgebied. De gemeente is eigenaar van Paddenbroek, maar vzw Natuurpunt staat in voor het beheer ervan. De provincie Oost-Vlaanderen heeft het dan weer voor het zeggen over een aantal waterlopen en ook het Agentschap voor Natuur en Bos heeft zeggenschap over het gebied.



Het getalm van de betrokken instanties en de forse daling van het waterpeil heeft uiteraard enorme gevolgen voor het leven in en rond het natuurgebied.