Fuifganger (17) in elkaar geslagen, moeder schrijft open brief aan geweldenaar

Op het Ruienplein in Ruien is een jongen van zeventien zaterdag het slachtoffer geworden van blind geweld. "Ik stond te plassen toen ik plots een zware vuistslag in het gezicht kreeg. Vrienden hielpen me wegvluchten toen mijn belager een mes opdiepte", vertelt het slachtoffer zwaar onder de indruk. In een open brief op Facebook vraagt de verontwaardigde moeder zich af of de 'stoere' kerel ook de moed zal hebben om zich te verontschuldigen.

Knipmes

"Ik stond er te plassen, toen een kerel plots vòòr mij kon staan. Of hij wilde weggaan, vroeg ik. Hij bleef me maar treiteren. 'Zeg mietje, ga toch een keer weg, straks plas ik nog in je schoenen', grapte ik nog. Maar de kerel werd almaar brutaler en gaf me plots een harde vuistslag recht in mijn gezicht", vertelt het slachtoffer.



Zijn belager greep dan naar een rugzak, waarin vermoedelijk een mes zat. "Ik was door die klap zo van de kaart, dat ik niet meer zag wat er gebeurde, maar hoorde wel het geluid van een knipmes dat open klikte", gaat hij verder. "Vrienden van de Chiro, die gehoord hadden dat hier iets aan de hand was, zijn me op dat moment ter hulp gesprongen. We zijn samen van die dolgedraaide kerel weggevlucht", vertelt het slachtoffer nog. De jongen houdt aan de aanval verwondingen aan neus en lip over, en vooral een zwaar trauma.



"We zullen een klacht indienen bij de politie", zegt zijn moeder, die het verhaal gisteren postte op Facebook, waar het tientallen keren werd gedeeld.