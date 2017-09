Omleiding wegenwerken eindigt in... andere wegenwerken

Afgelopen maandag startte op de Putsebaan in Keerbergen de langverwachte riolerings- en wegeniswerken. De weg zal er in drie fases tussen de Raambeek en het dorpscentrum volledig worden vernieuwd. Een noodzakelijke ingreep, maar ook een nachtmerrie voor zowat elke handelaar langs de verbindingsbaan tussen Keerbergen en Putte. Om niet maandenlang onbereikbaar te zijn voor klanten, trof Proxy Delhaize alvast voorzorgsmaatregelen. De uitbater liet, met toestemming van de gemeente én een achterbuur waarmee hij tot een overeenkomst kwam, een volledig nieuwe ontsluitingsweg tussen zijn parking en de achterliggende Molenstraat aanleggen, dwars door de tuin van de achterbuur. Probleem: in de Molenstraat zelf is er momenteel omwille van andere werkzaamheden nog geen doorkomen aan... Uit vrees op een 'eiland' tussen twee opengebroken straten te zullen belanden, dreigt het warenhuis nu met een gerechtelijke procedure tegen de gemeente.

Overlapping

"Toch stelt er zich wellicht geen probleem", repliceert Vangrunderbeeck. "Want vermoedelijk zal er geen overlapping van de werken komen. De aannemer van de Putsebaan zit nu al vier dagen achter op schema, en is half oktober dus mogelijk nog niet met de eerste fase klaar. Laat ons dus voorlopig nog even rustig afwachten. En indien er toch een overlapping van de werken zou komen, bijvoorbeeld omdat het fietspad in de Molenstraat nog moet uitharden, zijn er nog oplossingen mogelijk. Zoals een eventuele overbrugging van het nieuwe fietspad", aldus de schepen die de juridische stappen van de ondernemer betreurt. "Ondanks het overleg dat we al meermaals met hem hadden, heeft hij ondertussen een raadsman ingeschakeld. Ook de gemeente heeft dat bijgevolg moeten doen. Vermijdbare kosten. Het is zelfs zover gekomen dat er enkel nog tussen advocaten wordt gepraat. Erg betreurenswaardig, want we doen er echt alles aan om tot een correcte oplossing te komen."