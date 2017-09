Dieven dringen Bobbejaanland binnen en kraken automaten

Extra beveiliging

Dat was bij de inbraak van zondagnacht wel even anders. Het is niet duidelijk hoe de inbrekers precies in het pretpark zijn geraakt. Maar zodra ze daar in geslaagd waren, braken ze tientallen automaten open. "Over hoeveel automaten het precies gaat, is nog niet duidelijk. We zijn nog volop bezig met de inventaris", zegt commercieel directeur Peggy Verelst. "De daders braken spel- en drankautomaten open, en gingen lopen met het geld."



Omdat Bobbejaanland steeds vaker ongewenst nachtelijk bezoek krijgt, wil de directie van het pretpark de beveiliging verhogen. "We zijn al tamelijk goed beveiligd. Zo hangen er bijvoorbeeld al camera's in het park. Maar het kan blijkbaar altijd nog beter", zegt Verelst. "We maken daarom werk van betere beveiliging. Dat is absoluut niet eenvoudig, want het gaat om een grote omgeving. Zo'n verbeterde beveiliging breng je dus niet van de ene dag op de andere in orde. Maar we zijn ermee bezig en hopen dat ook de politie ons daarbij kan helpen."