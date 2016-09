Bobbejaanland griezelt met insectendoolhof

Het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) wordt vanaf 15 oktober griezeliger dan ooit met een insectendoolhof, 80 monsters en een show van de wereldberoemde illusionist Aaron Crow. JEF VAN NOOTEN

Aaron Crow. - Zakary BELAMY Repro DLC Het einde van de zomer betekent niet het einde van het pretparkseizoen voor Bobbejaanland. Integendeel, voor het pretpark langs de Olensesteenweg in Lichtaart (Kasterlee) wordt het najaar steeds belangrijker. Bobbejaanland verwacht later deze maand nog evenveel bezoekers dan in augustus. "Tijdens de drie Halloweenweken van 15 oktober tot 6 november verwachten we meer dan 100.000 bezoekers. Die aantallen zijn vergelijkbaar met een goede augustusmaand", zegt Peggy Verelst, commercieel directeur van Bobbejaanland.



Door het belang van de Halloweenperiode spaart Bobbejaanland ook dit jaar kosten noch moeite. Het goede van de voorbije jaren wordt behouden, maar het pretpark doet er nog wat nieuwigheden bovenop met een nieuw doolhof en een illusieshow. "We bouwen voort op het succes van de voorbije jaren", vertelt Peggy Verelst. "Nadat ons Halloweenprogramma in 2014 beloond werd met een Diamond Theme Park Award, beleefden we vorig jaar - met de toevoeging van twee monster invasions - een recordeditie. The Bug Escape, een nieuw doolhof voor de hele familie, is de perfecte aanvulling op ons al zeer diverse aanbod. Met Aaron Crow ten slotte, haalden we een illusionist van wereldklasse in huis die jong en oud zal verbazen."





Spinnen Aan The Bug Escape wordt op dit moment nog volop gebouwd. Het wordt een outdoor labyrint van 500 vierkante meter. "Er kruipen uiteraard geen echte spinnen, maar het decor bestaat wel uit insecten", weet Peggy Verelst. "Bezoekers moeten raadsels oplossen om een code te krijgen. Daarmee kunnen ze deuren openen of watergordijnen doen stoppen."



Het nieuwe doolhof komt bovenop de vier Halloweenlabyrinten die het park al had. "De doolhoven die we al gebruikten, hadden allemaal een 12+ of zelfs 16+ stempel. Om het familiale karakter van Bobbejaanland in ere te houden, vonden we het belangrijk om ook een labyrint voor de hele familie te bouwen."