"Fokker verkoopt zieke puppy's"

Sandra Van der Vloet uit Schilde is verbolgen over de praktijken van hondenfokkerij Hoeve Hoogland in Tielen. Die zou haar een zieke hond verkocht hebben en de hondenfokkerij wil de dierenartskosten niet terugbetalen. Hoeve Hoogland is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, zo blijkt uit twee andere getuigenissen en een verloren rechtszaak. WOUTER DEMUYNCK

De hondenfokkerij in Tielen. - Ton Wiggenraad Sandra kocht ongeveer vier weken geleden de Engelse cockerspaniël Bill bij Hoeve Hoogland voor 700 euro. Al snel bleek dat Bill niet gezond was. "Bill begon al diarree te krijgen tijdens de autorit naar huis, toen we hem net gekocht hadden. Hij moet al ziek zijn geweest in Hoeve Hoogland", vertelt Sandra.



Later zou blijken dat Bill besmet was met de parasiet giardia. "Aangezien die hondenfokker enkel de kosten terugbetaalt van dierenartsen waarmee hij samenwerkt, hebben wij eerst een van hen geraadpleegd. Die stelde voor Bill te behandelen met panacur, wat de parasiet zou doden. Maar dat hielp totaal niet."





"Lapmiddel" Daarop besloot Sandra een andere dierenarts te raadplegen tijdens een vakantie in Knokke. "Bill kreeg allerlei medicatie toegediend, waaronder antibiotica, die hij nu nog enkele dagen moet nemen. De dierenarts onderstreepte de ernst van de ziekte. Volgens hem is panacur gewoon een lapmiddel."



Bill heeft daarnaast te kampen met hardnekkige jeuk, waarvoor hij ook een pil per dag moet innemen. Zo lopen de kosten inmiddels hoog op. "Bij de dierenarts in Knokke betaalden we 125 euro: 80 euro voor de medicatie en 45 euro voor speciale dieetvoeding. Bij onze eigen dierenarts kwam er daarna nog 115 euro bij, dus 240 euro in totaal. Het zal sowieso nog meer worden, want we moeten hierna nog op controle."





Zes weken medicatie Dat Bill wellicht nog langer medicatie zal moeten nemen, blijkt uit een getuigenis van Gitte Dierckx, die in april 2016 een Franse bulldog kocht bij Hoeve Hoogland. "Het heeft zes weken geduurd om al de beestjes uit zijn lijf te krijgen. Ook daarna zijn we nog tien keer bij de dierenarts beland, waaronder een zestal keer met spoed, omdat hij geen goed immuunsysteem heeft."



Toen Sandra met de hondenfokker contact opnam, reageerde die volgens haar laconiek. "'Geef die pilletjes (panacur, nvdr) en het gaat over', zei die man", gaat Sandra verder. "Ik zei hem dat die pillen niet werken en dat ik die 80 euro vergoed wil zien. Dat was nog voor de bezoeken aan onze dierenarts in Schilde. Volgens de hondenfokker wordt panacur echter wél aangeraden door dierenartsen en is giardia aanwezig in de darmflora van elke hond. Daarnaast vermeldde hij dat stress door verplaatsing het erger kan maken. Toen wij in Knokke zaten, verwees hij ons dan door naar een van zijn dierenartsen in Kieldrecht - 160 kilometer heen -en terug - terwijl volgens hem een autorit de ziekte enkel verergert... Hij stelde voor om de helft terug te betalen, maar dat weigerde ik uit principe. Ik overweeg een klacht in te dienen. Niet eens zozeer voor de kosten, maar omdat hij bewust zieke puppy's verkoopt."