De ouders en de vriendin van Marc De Bonte. - Vtm/Rtv

De familie van Marc gaat gebukt onder een immens verdriet. "We hebben onze Marc terug. Helaas gaat dat gepaard met vreselijk nieuws", vertelt Marc De Bonte senior. "We zijn altijd blijven geloven dat hij nog in leven was. De klap was daarom enorm zwaar toen we het nieuws vernamen. De onzekerheid van de voorbije weken is nu weg, maar dat geeft zeker geen gevoel van opluchting. Bij ons overheerst de grote verslagenheid."



In Nederland vindt vandaag, zaterdag, de lijkschouwing op het lichaam van Marc De Bonte plaats. De politie hoopt via DNA-onderzoek 100 procent zekerheid te krijgen over de identitieit. De autopsie zal wellicht ook meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. "Ook voor ons is het nog niet duidelijk hoe Marc om het leven is gekomen. Dat onderzoek loopt", besluit vader De Bonte. "Als is voor ons eigenlijk toch al duidelijk: er is iets gebeurd. Marc zou zichzelf nooit iets aandoen. Maar wat er precies gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen."



Niet alleen bij de ouders van Marc De Bonte is het verdriet immens. Ook zijn vriendin Marly en de schoonfamilie van Marc zijn volledig van de kaart. "We hoopten dat hij ergens werd vast gehouden, maar die hoop ligt nu aan diggelen", zegt schoonvader René De Laet. "We zijn compleet uit ons lood geslagen. Ergens in het achterhoofd hou je er wel rekening mee dat dit zou kunnen gebeuren, maar zolang het lichaam niet wordt gevonden, blijf je hopen. Een wanhoopsdaad zou niets voor Marc zijn. We hebben echter geen flauw idee van wie hem kwaad zou willen berokkenen."



Rob De Laet, de schoonbroer van Marc, lanceerde gisteren een nieuwe oproep naar getuigen. Die kwam er niet om te achterhalen waar Marc is, maar om te achterhalen wat hem overkomen is. "Dit is nog niet het einde. De daders moeten worden gepakt. Eerder kunnen wij niet verder en zal Marc niet rusten. Komt er een antwoord op onze vragen: wie, wat, waar, waarom? Iemand moet er meer vanaf weten. Geef alsjeblief alle informatie die hier iets mee te maken kan hebben door aan de politie."