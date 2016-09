Scouts weigeren jongen met spierziekte na zes jaar

De start van het nieuwe jaar van de scouts is in mineur begonnen voor de 14-jarige zoon van Gunther Verheyden uit Ekeren. Na zes jaar is zijn zoon, die met de ziekte van Duchenne aan een progressieve spierziekte lijdt, niet meer welkom bij de Scouts Sint Mauritius 'Den 51ste' in Kapellen.

"Op zijn zesde werd de ziekte bij mijn zoon vastgesteld, waardoor hij nu gedeeltelijk rolstoelafhankelijk is. Ondanks dat de spierziekte verergert, doet hij het heel goed. Wij weten ook dat hij niet alle uitstappen en activiteiten kan meedoen. Maar de vergaderingen en activiteiten aan het lokaal, daar zag hij altijd zo naar uit. Hij kon dan bij zijn vrienden zijn waarmee hij zes jaar geleden bij de Scouts ging", legt Gunther de situatie van zijn zoon uit in een open brief.



Vooral de manier waarop de beslissing werd meegedeeld, kwam hard aan. "Reeds in juli mailde ik naar de groepsleiding om afspraken voor het volgende jaar te maken", zegt Gunther. "Maar er kwam nooit een antwoord. Na aandringen kregen we een mail dat het verdere lidmaatschap niet zomaar kon en dat het moest worden besproken. Dat konden we begrijpen. Uiteindelijk ontvingen we vrijdag, één dag voor de 'overgangsdag' met barbecue, een mail met de melding dat een verlengd lidmaatschap niet meer kon. We moeten het stellen met de uitleg dat de leiding het niet ziet zitten om dit extra engagement aan te gaan. We stonden te daveren op onze benen. Ik heb meteen mails gestuurd, ook naar het Vlaams verbond van de Scouts, maar ik kreeg nog geen uitleg."