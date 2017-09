Dertiger riskeert 2 jaar voor witwassen

Het huis van Antwerpenaar Mario D.B. (39) in Berendrecht werd in mei beschoten. Begin augustus gebeurde hetzelfde met de auto en het huis van zijn vriendin in grensdorp Putte. Gisteren stond de man terecht voor de rechtbank, omdat hij in 2016 betrapt werd met 33.000 euro cash in zijn wagen. Een cheque van 16.400 euro probeerde hij nog op te eten. Toch ontkent zijn advocaat Walter Damen met klem dat de man iets met drugs zou te maken hebben. KRISTOF AERTS

De politie controleerde op 9 februari 2016 de auto van Mario D.B. De agenten vonden liefst 33.300 euro cash geld. "Zo'n 24.000 euro zat in een plastic zak in biljetten van 50 euro", legde de aanklager uit. "Opgerolde briefjes voor ongeveer 10.000 euro had hij in zijn onderbroek verstopt. Op het moment van de controle probeerde hij een cheque van 16.400 euro op te eten. In de wagen lagen nog andere spullen: verdovende middelen, verboden wapens, 123 sleutels en cilindersloten, verschillende gsm's en tablets en een paspoort van Manuel D.K., iemand die gekend is in het drugsmilieu."



In eerste instantie werkte D.B. niet mee aan het onderzoek. Later verklaarde hij dat hij in het bedrijf van Manuel D.K. werkte en in het zwart bijkluste in een brasserie in Kapellen. De cheque bleek van een autoverkoop te zijn. De koper heeft dat in het onderzoek bevestigd, maar het blijft onduidelijk waarom Mario D.B. die dan toch wilde doen verdwijnen.





Drugssporen op geld "Het is duidelijk dat het andere geld uit het criminele milieu komt", vindt de aanklager. "De beklaagde is een loopjongen van Manuel D.K. De drugshonden reageerde bij de huiszoeking positief op twee plastic zakken. Op het geld werden ook sporen van amfetamines, cocaïne en heroïne gevonden."



Na drie maanden mocht Mario D.B. de cel verlaten. Op 28 september 2016 knalde hij tegen hoge snelheid op een file op de A12. Hij raakte zelf gewond. Bij de inventaris van zijn spullen bleek dat hij 6.590 euro in briefjes van 50 en 100 euro op zak had en 12,4 gram speed.