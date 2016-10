"We worden aan ons lot overgelaten"

Nadat Matthew eergisteren al een dode eiste in Haïti, kwam de orkaan afgelopen nacht aan land in Cuba. Een miljoen inwoners werden er uit voorzorg geëvacueerd, maar ook Stefan Spinnoy en Martine Nys uit Kapelle-op-den-Bos moesten schuilen. De uitbaters van 't Kaffeeke zijn momenteel op vakantie in Cuba. "We worden hier aan ons lot overgelaten", klinkt het. ROBBY DIERICKX

Twee weken uitblazen in het tropische Cuba: met die gedachten trokken Stefan Spinnoy en Martine Nys van café 't Kaffeeke in Kapelle-op-den-Bos vorige week richting het eiland in de Atlantische oceaan. Maar een week later zijn hun vakantieplannen ietwat veranderd. Vannacht ging de orkaan Matthew er namelijk aan land. Eergisteren eiste die orkaan, die veel regen en windstoten tot 220 kilometer per uur veroorzaakt, al een dode in Haïti. "De voorbije dagen waren we toch bang", zegt Martine vanuit haar hotel in het noordoosten van Cuba.





Hotelpersoneel helpt wél "Vooral toen we zagen dat heel wat hotelgasten geëvacueerd werden. Er werd namelijk beslist om alle gasten wiens vakantie nog minder dan een week zou duren nu al huiswaarts te sturen. Omdat wij pas volgende week vertrekken, moesten we nog blijven. Onbegrijpelijk. We hebben echt het gevoel dat TUI-Nederland ons aan ons lot over laat. Gelukkig heeft het hotelpersoneel ons wel wat kunnen geruststellen. Ze zijn hier wel meer orkanen gewoon."



Toch werden in het hotel heel wat maatregelen genomen om zich te wapenen tegen de orkaan. "Zo werd het water uit het zwembad gehaald en werden de ligstoelen in de lege kuip gelegd", vertelt Martine.



"Daarnaast werden heel wat ramen met hout gebarricadeerd en werd alles wat ook maar een beetje losstaat naar binnen gehaald of vastgezet. Momenteel kunnen we alleen aan de lobby, aan de lobbybar en in onze kamer zitten. Voor de rest is hier echt niets meer te doen in afwachting van de komst van Matthew. Ook onze driedaagse uitstap werd geannuleerd."