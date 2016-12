Na maanden op een wachtlijst te hebben gestaan, kreeg Noa Muysoms uit Tisselt eind vorige maand te horen dat er eindelijk een geschikte donor gevonden werd. Op 27 november ging de muco-patiënte onder het mes en kreeg ze twee nieuwe longen. Broodnodig, want zonder een longtransplantatie daalden haar overlevingskansen. Door de zware operatie en de revalidatie dreigde het 19-jarige meisje echter Kerstmis in het ziekenhuis te moeten vieren. "Er was me op voorhand gezegd dat ik een viertal weken in het ziekenhuis zou moeten blijven", vertelt Noa. "Het was dus vooral hopen dat ik nog voor kerst naar huis zou kunnen."



Woensdag kreeg de muco-patiënte goed nieuws te horen. De dokters lieten haar weten dat ze zó goed hersteld was dat ze niet langer in het ziekenhuis moest blijven. "Het mooiste kerstgeschenk ooit", klinkt het bij Noa. "Thuis met mijn ouders en dichte vrienden Kerstmis vieren, daar heb ik weken van gedroomd. Het staat nu al vast dat het een magische kerst wordt."



Ook de ouders van Noa waren door het dolle heen toen ze hoorden dat hun oogappel naar huis mocht. "Zoals elk jaar hebben we vrienden uitgenodigd om Kerst bij ons te vieren, maar dit jaar was het wel onder voorbehoud", zegt mama Christel Naegels. "Als Noa nog in het ziekenhuis had gelegen, hadden we daar gevierd. Dat ze nu toch thuis zal zijn tijdens de eindejaarsperiode is fantastisch nieuws."