"Ik vrees dat er nu ramkraak volgt"

Zelfde smeerlappen

Hij houdt het hoofd hoog, maar de wanhoop staat hem in de ogen. "Toen ik vanmorgen aankwam zag ik dat opnieuw één van mijn beveiligingscamera's naar boven was gericht. Ik kon het niet geloven", zegt David. "Nog maar net had ik de beelden van de vorige inbraak op Facebook geplaatst in de hoop die mannen te kunnen pakken. Want zo'n inbraak zomaar ondergaan, dat kan ik niet. Ik plaatste prikkeldraad en installeerde extra camera's. Maar zonder verpinken kwamen afgelopen nacht dezelfde twee smeerlappen op bezoek. De fietsen die buitenstonden hingen dit keer aan de ketting en hebben ze niet mee kunnen nemen. Ze hebben hier wel zo'n drié uur lang rondgehangen, fietsen bekeken, de zaklampen op de vitrine gericht. Ik twijfel er niet aan dat die mannen nog plannen hebben. Ze bereiden een ramkraak voor. Het is bang afwachten tot ze de voorhamer door de vitrineruit slaan. Maken ze dan opnieuw een grote buit, dan weet ik niet of ik nog verder kan met mijn winkel."



De twee bendeleden knipten een gat in de draad aan de achterkant van de winkel en namen alle tijd om hun ronde te doen. "Bang zijn ze duidelijk niet. Ze leken dit keer vooral geïnteresseerd in elektrische fietsen. Opnieuw heeft niemand iets gezien of gehoord. De zaak ligt afgelegen, tussen de velden. Mijn ouders, allebei in de negentig, die hierboven slapen, zijn niet wakker geworden."