Leerlingen kiezen zélf hoe hun dag eruit ziet

De basisschool Permeke in Jabbeke verdeelt haar 120 leerlingen vanaf 1 september onder in grote leergroepen. De kinderen krijgen les volgens hun eigen sterkte. Hun dagplanning kunnen ze zelf bepalen. "De leerlingen zullen zich veel beter kunnen ontwikkelen dan nu het geval is", zegt directeur Nelleke Peeters. SIEBE DE VOOGT

Basisschool Permeke in de Varsenareweg zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Vanaf 1 september zijn de traditionele klassen verleden tijd en worden de 120 leerlingen ondergebracht in grote leergroepen. "Wij zijn van mening dat het klassieke onderwijssysteem achterhaald is in een samenleving die steeds diverser en technologischer wordt", vertelt directeur Nelleke Peeters. "Het was niet meer op maat van het kind."





Verbouwingen De kleuters zullen komend schooljaar gescheiden worden in een jonge groep (de rupsen) en oudere groep (de vlinders). Het vroegere eerste leerjaar wordt ingedeeld in een aparte leergroep 1 'de vissen', waarbij invloeden van de kleuterklas blijven bestaan. Het tweede en derde leerjaar zullen leergroep 'de beren' vormen en het vierde tot en met zesde leerjaar gaan verder als 'de ara's'. "Binnen elke leergroep zullen verscheidene leerkrachten hun eigen vak blijven geven. De leerlingen krijgen les in kleine groepjes volgens hun eigen sterkte. We maken daarbij gebruik van vier sporen, waarbij het vierde spoor de sterkste leerlingen omvat. Per vak zal bekeken worden in welke spoor een leerling thuishoort."



De leerlingen van Permeke krijgen allemaal les op maat, wat een hoop extra werk voor de leerkrachten zal inhouden. "We zullen permanent per leerling moeten evalueren", bevestigt Peeters. "We beschikken daarvoor over een intern evaluatiesysteem. Onze leerkrachten zien het alleszins volledig zitten."



Opvallend: de kinderen zullen zelf hun dagplanning kunnen bepalen. "Op die manier leren ze kiezen en plannen", verduidelijkt Peeters. "Een leerkracht stelt voorop wat er op het einde van de week moet gedaan zijn en begeleidt de kinderen in hun planning. Het zorgt voor een actievere inbreng van het kind, meer zelfstandigheid en bijgevolg meer motivatie."



De school voerde intussen broodnodige verbouwingen uit, aangezien het aantal leerlingen per lokaal veel groter zal zijn.



De ouders zijn alvast enthousiast. "Dit wordt een voordeel voor zowel 'trage' als 'snelle' leerlingen", denkt Catherine Vandewaeter, mama van Annelie (8). "Het lesgeven op maat zal de kinderen een boost van vertrouwen geven."