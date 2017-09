Kersverse papa sterft na klap op snelweg

Bij een bijzonder zwaar ongeval op de E40 in Jabbeke is donderdagnacht Jan Staelen (55) uit Oostkamp om het leven gekomen. De Oostkampenaar stond om een nog onduidelijke reden stil op de rechterrijstrook van de snelweg en werd langs achteren aangereden door een vrachtwagen. Hij was nog maar net vader geworden van een dochtertje. SIEBE DE VOOGT

Het tragische ongeval speelde zich donderdagnacht om iets voor 2 uur af op de splitsing van de E40, ter hoogte van Jabbeke. Jan Staelen (55) uit Oostkamp stond stil met zijn auto op de rechterrijstrook richting Oostende. Een 36-jarige vrachtwagenchauffeur van Joegoslavische origine uit Brugge merkte de stilstaande wagen van Jan veel te laat op en reed hem vol langs achteren aan. De klap was bijzonder hevig, want de auto van de Oostkampenaar werd rechts van de snelweg weggekatapulteerd en kwam op z'n dak tot stilstand in de grasberm. Enkele passanten zagen het ongeval gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. Meteen was duidelijk dat de situatie bijzonder ernstig was. Jan zat gekneld in het wrak en werd door de toegesnelde brandweer uit z'n benarde positie bevrijd. Voor de vijftiger kon echter geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse.





Dimlichten aan Jan had sinds enkele jaren een nieuwe vriendin leren kennen. Amper drie dagen geleden kregen ze samen een dochtertje. Waarom de kersverse vader stilstond op de snelweg, is vooralsnog niet duidelijk. De federale wegpolitie is volop bezig met het onderzoek. Het parket van Brugge besliste donderdagnacht om geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen, aangezien een getuige alles zag gebeuren. "Volgens diens verklaringen stond de auto stil op de rechterrijstrook met de dimlichten in werking", klinkt het. Ook voor de familie van Jan is er veel onduidelijkheid. "Ik heb totaal geen idee wat hij op dat moment op die plaats deed", vertelt één van zijn broers. "We zullen de vaststellingen van de politie moeten afwachten. Voor de vriendin van mijn broer staat een moeilijke periode te wachten."