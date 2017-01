Cafébazin zet camerabeelden op Facebook voor vergeten rekening van 17 euro

Vier klanten van café De Oude Sint-Pieter hebben zich alsnog gemeld nadat de cafébazin camerabeelden online plaatste waarop te zien is hoe ze een dag eerder de zaak zonder te betalen verlieten. Volgens de privacywetgeving mag het niet, maar dat weerhield de uitbaatster niet de beelden toch op Facebook te plaatsen. "In dit geval was er geen kwaad opzet in het spel, maar zo zie je maar dat alarm slaan wel helpt", reageert ze. VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

Het voorval vond zondag in de vooravond plaats. Twee bevriende koppels kwamen iets drinken in het bekende café in de Sint-Pietersstraat. Na enkele uren ging het ene koppel weg en bleef het andere nog zitten. Iets later vertrekken ook zij zonder te betalen. Wie het was, wist uitbaatster Charlotte Geerolf niet en daarom plaatste ze gisteren camerabeelden online met de oproep iets te laten weten als iemand de personen in kwestie herkende. "Uiteindelijk ging het maar om een rekening van een luttele zeventien euro, maar we maken dergelijke situaties hier bijna iedere dag mee en op de duur maak je je daar druk in", verklaart ze. "Op jaarbasis hebben we zo toch al wat verlies gedaan. Daarom besloot ik de beelden van de bewakingscamera op te zoeken en ze online te plaatsen."





Privacy Nochtans mag het volgens de letter van de wet niet en is het verspreiden van herkenbare camerabeelden online een schending van de privacy. "Hoe jammer dat soms ook is, maar als dat gebeurt, is het een inbreuk op de privacy van de gefilmde persoon", verduidelijkt Carl Vyncke van de politiezone RIHO. "Je mag enkel beelden opnemen en stockeren voor eigen gebruik, maar die nooit aan iemand anders laten zien. Het is zelfs al gebeurd dat dergelijke beelden in een onderzoek nietig werden verklaard omdat ze online stonden. We kunnen ze dan achteraf ook niet meer gebruiken in een bepaald dossier. Je bent dus zelf strafbaar. Ik begrijp het café ook, want de uitbaatster deed dat vanuit een goede intentie, maar de wet verbiedt het nu eenmaal."