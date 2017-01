"Iemand moet verantwoordelijkheid opnemen"

Meer dan vijftien jaar nadat bij een maagverkleining bij Caroline Labaere (51) uit Izegem een spiraaldraad in haar lichaam achterbleef, blijven ziekenhuis AZ Delta uit Roeselare en vier gedagvaarde dokters elke verantwoordelijkheid ontkennen. Het is nu aan de rechter om te oordelen wie verantwoordelijk was en welke schadevergoeding toegekend kan worden. De vrouw eist zo'n 62.000 euro. "Het is niet eerlijk dat niemand zijn verantwoordelijkheid durft opnemen", huilt Caroline. LIEVEN SAMYN

Bij een maagverkleining vergaten de dokters een stalen draad te verwijderen. - Kurt Desplenter Caroline Labaere liet op 10 september 2001 de operatieve maagverkleining uitvoeren in het stedelijk ziekenhuis in Roeselare, op vandaag onderdeel van het fusieziekenhuis AZ Delta. Drie jaar later doken een blauwe plek en een prikkend gevoel aan haar hals op. Groot was dan ook haar verbazing toen ze uit haar hals een stalen draad van maar liefst 63 centimeter kon trekken. Verder onderzoek maakte duidelijk dat na de operatie een voerdraad voor de plaatsing van een katheter in haar lichaam was blijven zitten. Met de eigenhandige verwijdering van de draad was de kous nog niet af. De dunne spiraaldraad, die rond die draad was gewikkeld, bleef achter en baande zich door haar aders een weg naar haar hart. Een spoedoperatie kon ook die tweede draad grotendeels weghalen, maar 4,5 centimeter is in het hart en de hartklep vergroeid.





Nooit meer werken Sindsdien heeft Caroline last van hartritmestoornissen, bloeddrukvallen, vermoeidheid en astma door de zware medicatie die ze moet slikken. Ze is blijvend invalide en zal nooit meer kunnen werken.



"Door een bloeddrukval kwam ik zelfs ten val en werd een zenuw in de onderrug geraakt, waardoor ik af en toe aangewezen ben op een rolstoel", vertelt ze. "Eigenlijk is dat ook een gevolg van alle ellende die 'den draad' al heeft veroorzaakt." Onderhandelingen met het ziekenhuis en met de dokters leverden niets op, waardoor Caroline zich genoodzaakt zag om zowel het ziekenhuis als de hoofdgeneesheer, de anesthesist, de chirurg en de verantwoordelijke voor de nazorg op de dienst intensieve zorgen te dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank. Die stelde een college van deskundigen aan om te onderzoeken wie verantwoordelijk was voor het achterblijven van de stalen spiraaldraad. Volgens hun verslag is dat de verantwoordelijke voor de nazorg op de dienst intensieve zorgen, maar zijn de klachten waar Caroline sindsdien mee kampt niet het gevolg van de vergeten draad, maar eerder van haar vroegere ongezonde levensstijl en zwaarlijvigheid.