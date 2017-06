"Geen idee hoe methanol in onze drank terechtkwam"

Pulobar heeft gereageerd op het nieuws dat in een van hun flessen wodka methanol werd gevonden, de giftige alcohol waaraan de 29-jarige Sarah Palaisy op 5 juni is gestorven. "Over hoe de methanol in onze drank is terechtgekomen, tasten wij voorlopig in het duister." HANS VERBEKE

De opening van Pulobar in de Ambachtenstraat. - Joke Couvreur Pulobar reageerde met een kort persbericht. "Over de manier waarop Sarah vergiftigd werd en hoe de methanol in onze drank is terechtgekomen, tasten wij voorlopig in het duister. We verlenen echter onze volledige medewerking aan het onderzoek, opdat de dader van deze gruwelijke en laffe feiten gevonden zou worden." De organisatoren van Pulobar doen ook een oproep naar bezoekers van donderdagavond 1 juni. "Als u toen beelden hebt gemaakt, bezorg ze dan aan de politie. Alle info kan helpen", klinkt het.



De populaire zomerbar is sinds donderdagavond gesloten en verzegeld toen honderd procent duidelijk werd dat Sarah Palaisy in Pulobar de wodka dronk waarin methanol was vermengd. Volgens het Kortrijkse parket werd het gif teruggevonden in een van de flessen die in Pulobar in beslag werden genomen.





Hans Verbeke 'Geen bezoeker' Izegemnaar Diego Justin, de vriend van het slachtoffer, is opgelucht dat er duidelijkheid is over de plek waar zijn partner werd vergiftigd. "Maar ik blijf kampen met twijfels en onwetendheid", zegt de man. "Het is moeilijk te geloven dat de bewakingscamera's die avond toevallig stuk waren, zoals de verantwoordelijken van Pulobar mij hebben gezegd. En dat iemand de methanol in de wodka heeft gedaan toen Sarah het drankje al in haar handen had, is onmogelijk. Zoiets had ik beslist opgemerkt. Volgens mij werd het gif al in de bar vermengd met de wodka. Voor de levering of nadien, dat weet ik niet. Een bezoeker kan het in elk geval niet gedaan hebben, want het is onmogelijk om achter de toog tot bij de flessen sterke drank te geraken. Wie dat zou proberen, krijgt het aan de stok met iemand van de bewaking."