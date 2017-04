Dochter burgemeester verbrand na morsen hete thee op lijnvlucht

Rien (10), de dochter van Ingelmunsterse burgemeester Kurt Windels, heeft tweedegraadsbrandwonden opgelopen op terugweg van een reis naar Gran Canaria. Tijdens de vlucht kreeg ze door een onhandigheid tijdens de bediening een kop gloeiend hete thee over haar billen. Er kwam zelfs een tussenlanding in Portugal en een bezoek aan de spoedafdeling van het ziekenhuis in Faro aan te pas. "Ondertussen is onze dochter aan de beterhand", verzekert de burgemeester. "Ze krijgt thuisverpleging en binnen enkele weken zou je van de wonden niets meer mogen zien. We zijn hard geschrokken en Rien had veel pijn, maar tegelijk kregen we goede medische bijstand." Windels stelt zich wel vragen over het gebruik van kokende vloeistoffen aan boord van een vliegtuig. "Voor een nagel in de muur te kloppen heb je tegenwoordig een helm en bril nodig, maar op een vliegtuig dat onstabiel en zeer beperkt in ruimte is, kan dit wel." Een klacht dient hij evenwel niet in. "We kunnen rekenen op de reisverzekering en de touroperator nam zijn verantwoordelijkheid." (VDI)