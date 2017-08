Visser verdrinkt in vijver voor ogen van partner

Een 38-jarige man uit Beselare (Zonnebeke) is gisterennamiddag verdronken in een vijver in Vlamertinge. Vincent Lepla kwam voor de ogen van zijn partner in het water terecht, toen hij takken probeerde te verwijderen.

Vincent Lepla zat rond halfvijf met zijn Filipijnse partner te vissen aan een vijvertje van een landbouwer langs de Omloopstraat in Vlamertinge.



Toen de man takken wou verwijderen, belandde hij plots in het water. Of hij langs de oever uitgleed of in het water belandde toen hij in een boom klom, is onduidelijk. Zijn partner probeerde hem uit het water te halen, maar dat lukte niet meteen. "Ik hoorde plots hulpgeroep", vertelt de landbouwer van de vlakbij gelegen hoeve.



"Omdat het bleef duren, ging ik een kijkje nemen. Ik zag een man langs het water van de vijver in mijn weide liggen. Samen met andere passanten sleurden we hem helemaal op het droge. Enkele passanten en zijn partner probeerden hem nog te reanimeren, maar jammer genoeg kon geen hulp meer baten, ook niet van het toegesnelde MUG-team. Ik wist niet dat er iemand aan mijn vijver zat te vissen en ik kende die man ook niet. Normaal is de vijver niet zo gemakkelijk toegankelijk, maar door grote werken voor nutsleidingen in de buurt is dat nu wel het geval", zegt de landbouwer.



De waterput ligt vlak naast de begraafplaats Divisional Cemetery, waar 283 Britse, Canadese en Nieuw-Zeelandse gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven liggen. De Omloopstraat bleef zo'n twee uur plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. (LSI)