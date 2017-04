Onverwacht dubbel afscheid

In de Sint-Maartenskathedraal van Ieper vindt vanochtend om tien uur de uitvaartplechtigheid plaats van oud-rijkswachter Joseph Vercoutter (77) en zijn anderhalf jaar oudere echtgenote, Liliane Roose. Liliane stierf amper zeven dagen na haar man. "Papa overleed onverwacht tijdens een wandeling, mama's dood zagen we wel aankomen", zegt dochter Sabien. HANS VERBEKE

Niets wees erop dat Joseph Vercoutter uit Ieper vorige week woensdagmorgen de laatste keer op wandel zou gaan met Charlientje, de rosharige poedel waar hij en z'n echtgenote Liliane Roose zo aan gehecht waren. "Op een wandelpad niet ver van zijn huis is papa plots in elkaar gezakt, het gevolg van een hartaanval", zegt dochter Sabien. "Hij moet onmiddellijk overleden zijn. Charlientje is bij hem gebleven, met haar voorpootjes op zijn lichaam. Een andere wandelaar, ook iemand met een hondje, heeft papa een tijdje later gevonden. De man was erg geschrokken en is in de buurt gaan aanbellen. Toevallig was dat bij iemand die destijds als rijkswachter nog met papa heeft samengewerkt."





Dementerend De hulpdiensten zijn nog ter plaatse gesneld. "Maar meer dan de dood vaststellen, kon de dokter van wacht niet doen", zegt Sabien. Het overlijden van Joseph Vercoutter kwam als een complete verrassing. "Papa was kerngezond en actief gepensioneerd. Toen mama een jaar geleden in een woonzorgcentrum werd opgenomen, omdat ze dementerend was, ging hij haar elke namiddag trouw bezoeken. Stipt om kwart voor twee vertrok hij thuis en tot na het avondeten bleef hij bij haar. Drie weken geleden echter werd moeder plots opgenomen in het ziekenhuis. De hoge koorts en een beginnende longontsteking waaraan ze leed, waren het gevolg van haar dementie. Haar toestand verslechterde in die mate dat we er na het overlijden van papa rekening meehielden dat we misschien ook haar zouden moeten afgeven. Dat is woensdagmiddag uiteindelijk ook gebeurd. Exact een week na papa is mama zachtjes heengegaan."