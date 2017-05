Nieuwe wagen na tussenkomst van Radio 2

Francis bij zijn bewuste spookwagen. - Eric Flamand

"Drie jaar geleden kocht ik in een garage in Boezinge een nieuwe Peugeot 308", begint Francis Rambour (52) zijn verhaal. "Vanaf dag één waren er daar echter problemen mee. Zo gingen de deuren niet automatisch open en dicht of trad het alarm zomaar in werking. Dat gebeurde zelfs eens tijdens het rijden. Gelukkig blokkeerde de auto toen niet, of ik kon nog een ongeval hebben veroorzaakt. Ik denk dat de wagen wel zo'n vijftig keer terug richting garage ging. Daar deden ze steeds maar opnieuw een update van de software, maar dat hielp echt niet. Er zijn zelfs specialisten van de hoofdzetel in Parijs naar de auto komen kijken, maar ook die konden er niets aan veranderen. Het was vooral bij vochtig weer of wanneer je hem gepoetst had, dat het fout liep, maar hersteld werd het probleem nooit. In de garage werden wel vreemde pogingen gedaan. Zo was de wagen eens een week binnen om nieuwe batterijtjes in de sleutels te steken, met wat waren die mensen bezig?"