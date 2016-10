Aantrekkelijkste werkgever vindt geen personeel

Van een contradictie gesproken. Biscuiterie Jules Destrooper is gisteren door uitzendkantoor Randstad uitgeroepen tot de meest aantrekkelijke werkgever in West-Vlaanderen. Toch vindt de koekjesfabriek amper personeel. "Wij zoeken echt voortdurend mensen", aldus CEO Emmanuel Blomme. CHARLOTTE DEGEZELLE

Op dit moment is de koekjesproducent ook op zoek naar inpakkers. - BELGA De drie meest aantrekkelijke werkgevers van West-Vlaanderen liggen in de Westhoek. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Het uitzendkantoor gaf 2.005 potentiële West-Vlaamse werknemers tussen 18 en 65 jaar oud een lijst van 65 West-Vlaamse bedrijven met minder dan 1.000 werknemers. "Op basis van de studie blijkt dat bij het grote publiek Biscuiterie Jules Destrooper uit Lo de meest aantrekkelijke West-Vlaamse werkgever is", licht Jan Denys van Randstad toe. "Van wie het bedrijf kent, zou 41 procent er graag tot heel graag werken. Electronicabedrijf Melexis uit Ieper strandt op de tweede plaats met 40 procent en attractiepark Bellewaerde vervolledigt het podium met 39 procent. Verder in de top vijf duiken ook Plopsaland uit De Panne en Alpro uit Wevelgem op, met respectievelijk 37 en 36 procent."





30 procent uit Frankrijk Bij Biscuiterie Jules Destrooper zijn ze bijzonder verrast dat ze aan de haal gaan met de Randstad Award. "Toen ik het nieuws hoorde, was ik echt verwonderd. Maar het is een hele eer om de meest aantrekkelijke werkgever te zijn", reageert Emmanuel Blomme, CEO van Jules Destrooper. "Ik hoop oprecht dat deze award ons helpt bij onze zoektocht naar personeel, want we hebben voortdurend openstaande vacatures." Momenteel is de koekjesproducent op zoek naar inpakkers, technici en een polyvalent medewerker voor het bezoekerscentrum. "Het is echt niet gemakkelijk om mensen te vinden", gaat Blomme verder. "30 procent van ons personeelsbestand komt al uit Frankrijk. In West-Vlaanderen is de werkloosheid relatief laag, en bovendien ligt Lo niet meteen naast de snelweg."