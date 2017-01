"We gaan onze Aldi missen"

Het filiaal Aldi Maarschalk Haiglaan in Ieper wordt gesloopt. Afgelopen zaterdag konden de klanten voor de laatste keer in hun vertrouwde Aldi winkelen en het staat vast dat ze de sluiting jammer vinden. "De winkel moet volledig leeggehaald worden", vertelt Bieke Spruytte, filiaalleidster. "Daarna gaat het pand volledig tegen de grond. Dat zijn de plannen voor volgende week. Er is geen alternatieve locatie voorzien. Er staat wel een tent op het filiaal in de Karel Steverlyncklaan in Ieper." De tent werd opgezet om het magazijn te verruimen en om de mogelijke extra klanten op te vangen. Zowel het personeel als de klanten kunnen terecht in andere Aldi-filialen. "Wij gaan onze collega's in andere filialen in de buurt een handje helpen, tot onze winkel weer open kan", aldus Bieke. De aansluitende beenhouwerij Renmans is volledig onafhankelijk van Aldi, maar ook zij sluiten de deuren. "Het personeel van de beenhouwerij gaat ook tijdelijk in andere Renmans beenhouwerijen gaan werken." De heropening van de winkel is voorzien in juni 2017.

Bieke Spruytte, filiaalleidster van de Aldi. - Eric Flamand

Diepe putten

Ook op de laatste dag vonden klanten de weg naar hun Aldi.



"We hebben onze vaste dag dat we naar hier komen", aldus Jessica Vanneste. Samen met haar mama Nicole doet ze elke week haar boodschappen en ze vinden het jammer dat de winkel moet sluiten.



"We gaan het missen", zegt Nicole. "We wonen in de buurt van het station, dus deze Aldi is het dichtste voor ons. We kennen de winkel en bijna iedereen van het personeel. De bouwwerken zijn wel nodig, want op de parking zijn er diepe putten." Moeder en dochter zullen hun winkelgewoontes een aantal maanden moeten aanpassen. "We komen zeker in juni terug voor de opening van de nieuwe winkel."



Ook Wilfried Lemaire uit de Dikkebusseweg hoort bij de vaste klanten. "Het zal wat vervelend zijn om nu naar het andere filiaal te gaan. Voor kleine boodschappen kom ik met de fiets, anders met de auto. Het zal nu wel veel drukker zijn in de andere Aldi's." De sluiting leeft onder de mensen. "We kregen een reclamebriefje in de bus waarin de sluiting stond, maar we hadden er ook al over gesproken met de familie."