"Verklaring getuige klinkt ongeloofwaardig"

Toch is dat niet de wagen waarmee D. kort na de feiten zou gezien zijn in Komen. Een man uit de gemeente stapte namelijk twee maanden na de moord naar de politie. Hij verklaarde dat hij die avond in de buurt was gaan wandelen met zijn hond en plots voorbij werd gestoken door een gehaaste voetganger die even verder in een oude Ford Fiesta met kapot rechterachterlicht stapte en snel wegreed. Toeval of niet: Daniël D. heeft een auto die voldoet aan die beschrijving. "Een stokoud voertuig zonder nummerplaten, dat niet meer ingeschreven was", zegt zijn advocaat. Hij heeft grote bedenkingen bij de verklaring van de getuige. "Waarom twee maanden wachten om naar de politie te stappen? En hoe slaagt die getuige erin om op dat moment nog zo'n gedetailleerde verklaring af te leggen? Een duidelijke beschrijving van de man die hij zag, kon de getuige niet geven. Het kon dus eender wie zijn geweest. En er rijden in de omgeving van Komen beslist wel meer oude modellen Ford Fiesta rond. Bovendien: die getuige woont niet eens in de buurt. Hij kwam naar eigen zeggen speciaal met de wagen naar die buurt om er met zijn hond te gaan wandelen. Eigenaardig, op z'n minst."

Gsm-signaal

Volgens de advocaat begrijpt Daniël D. niet waarom hij nu plots werd aangehouden.



"Mijn cliënt werd drie keer ondervraagd en werkte altijd goed mee. Maar vrijdag vloog hij plots in de cel. Hij zweert nochtans dat hij z'n vrouw niet heeft vermoord. Dat de relatie niet meer optimaal was tussen beiden, zoals het parket zegt, is correct. Maar daarom sta je elkaar toch niet naar het leven?" Een aantal zaken spelen in het nadeel van de Houthemnaar. Zo werd zijn gsm-signaal iets na zeven uur 's avonds opgepikt in de buurt van de feiten.



"Hij kwam toen uit Menen en reed naar huis via de route die hij altijd volgde", zegt zijn advocaat. "Dan passeer je automatisch in die buurt."



De speurders vinden het ook eigenaardig dat D. emotioneel altijd bijzonder koel blijft, zelfs tijdens de uitvaartplechtigheid.



"Ik laat nooit mijn gevoelens zien, verontschuldig mij daarvoor", zei D. eerder. "Met emoties kom je in mijn job niet ver (D. is actief in de beveiligingssector, nvdr.). Dat hij thuisbleef nadat hij in twintig minuten tijd zeven gemiste oproepen had van zijn vrouw en zij vervolgens niet antwoordde toen hij haar een kwartier nadien zelf probeerde te bereiken, is volgens de advocaat niet abnormaal. "Mijn cliënt maakte zich geen zorgen. Het bericht op zijn voicemail was helemaal niet alarmerend en bovendien gebeurde het wel meer dat Carmen na de avondles nog wat stond te babbelen of een glas ging drinken. Hij verkeerde trouwens in de waan dat Carmen in het gezelschap was van zijn zus, die ook avondles volgde. Het is pas na de moord dat hij vernam dat zijn zus die keer kort voordien aan Carmen had laten weten dat ze de Spaanse les niet zou halen."



D. gaat in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding.