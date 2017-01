"Mijn leven is verwoest, maar ik moet verder"

"Mijn leven is verwoest, maar ik geef de moed niet op." Hans Verstraete (55) uit Zillebeke ligt na een zwaar arbeidsongeval, nu bijna drie maanden geleden, nog steeds in het ziekenhuis. De man werd al elf keer geopereerd en hij verloor een been. "Ik heb mijn leven echt te danken aan de artsen", klinkt het. CHRISTOPHE MAERTENS

Op 14 oktober stortte een topgevel in en viel bovenop klusjesman Hans Verstraete. - RV Hans zal donderdag zijn verjaardag, net als de eindejaarsfeesten, niet thuis in Zillebeke vieren, maar wel in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.



De klusjesman ligt er sinds 13 oktober aan een ziekbed gekluisterd nadat hij die dag het slachtoffer werd van een zwaar arbeidsongeval bij renovatiewerken aan een oude hoeve langs de Meenseweg in Ieper.





Bedolven "We waren bezig met het steken van regenputten en plots stortte de topgevel van het pand naar beneden", weet Hans.



"Ik hoorde een doffe klap en werd plots bedolven onder de brokstukken. Ik belandde in het ziekenhuis en werd in een kunstmatige coma gebracht." Wat er daarop gebeurde, is niet echt alledaags te noemen. Het slachtoffer ging in anderhalve week tijd elf keer onder het mes. "Er waren een aantal ingewanden, zoals mijn nieren geraakt."



Verder raakte een wond aan zijn been ernstig geïnfecteerd doordat er stof in was terechtgekomen. "Mijn been werd tot aan mijn knie geamputeerd. En noodzakelijke ingreep, want ik was mezelf aan het vergiftigen."