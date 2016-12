"Eerlijk? Ik wou dat ik het had bedacht"

Tal van Ieperlingen zullen tijdens de finale van het VTM-programma 'Belgium's got Talent' vanavond voor de mysterieuze dansact Baba Yega supporteren. Hardnekkige geruchten doen immers de ronde dat professioneel danser en choreograaf Sinerjey Meyfroodt uit Ieper achter de act zit. "Was het maar waar. Ik wou dat ik het had bedacht", reageert de Ieperling. LISA BACELLE

Op Facebook blijven mensen gissen naar de identiteit van de dansers van Baba Yega. - Lisa Bacelle Vijf dansers met identieke pakjes aan en akelig vreemde maskers op maakten de afgelopen weken furore in de talentenjacht Belgium's got Talent. Jurylid Dan Karaté stuurde hen met een 'golden buzzer' na hun eerste auditie meteen door naar de liveshows en ook de grote steun van het publiek bezorgde hen al snel een plekje in de finale. Maar vooral de mysterieuze identiteit van deze vijf dansers spreekt tot de verbeelding.



Maar in de Kattenstad menen velen te weten wie achter de maskers zit. Sinerjey Meyfroodt (29), die in het verleden al deelnam aan verschillende danswedstrijden en een eigen dansschool runt in Ieper, is verdachte nummer één. De een herkent zijn typische bewegingen en dansstijl, een ander weet dat Sinerjey enkele jaren geleden deel uitmaakte van een groep die ook al Baba Yega heette. De auditie-act van Baba Yega, waarbij een van de dansers uit een doos verschijnt, is ook een van de ideeën die in enkele choreografieën van Sinerjey terug te vinden is.



Maar ook dat een Kortrijks-Iepers bedrijf het logo van de dansact ontwikkelde én dat de groep dezelfde manager heeft als Sinerjey voeden de geruchten.





Danser en choreograaf, Sinerjey Meyfroodt. - Eric Flamand Bewondering Zelf kan de danser het programma niet volgen, omdat hij op vrijdagavond dansles geeft. "Maar ik heb wel een en ander gezien in onlinefilmpjes, ook van de groep Baba Yega", vertelt de danser. "Ik vind het persoonlijk een heel leuke act, grappig, tof en vernieuwend. Dat mensen denken dat ik het ben, kan ik ook wel begrijpen. De dansstijl ligt in de lijn van mijn eigen stijl, popping, en ik heb kort een dj-project gehad onder dezelfde naam. Maar dat project is ondertussen al een tijdlang stilgelegd." Toch is hij vol bewondering over het dansproject. "Om heel eerlijk te zijn: ik wou dat ik het zelf had bedacht. Want het concept van Baba Yega spreekt me enorm aan. Als ze nog op zoek gaan naar een extra danser, ben ik zeker kandidaat", lacht Meyfroodt.