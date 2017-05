"Alles is te koop, zelfs de stoel waarop je zit"

Chris Bevernage, die ook al aan het roer staat van Marktcafe Les Halles en het museumcafé van In Flanders Fields, heeft er een derde horecazaak bij. De eerste week van juli opent Chris, in een voormalig gebouw van het college in de Menenstraat 18, zijn nieuwe zaak Dépot. De winkel en horecazaak zal 1.000 vierkante meter beslaan en palmt de vroegere kledingzaken Sport'O'Rama en Antonjo in. "Twee jaar geleden in Madrid kregen mijn vrouw Conny (Sercu, red.) en ik het idee om een dergelijke zaak uit de grond te stampen", zegt Chris. "We hadden een leuke bar gevonden waar we iets gingen drinken. Het bleek dat je er ook allerlei spullen kon kopen. In het oude postgebouw van Gent werd iets gelijkaardigs ondergebracht: een café-eethuis waar je allerhande goederen kan aanschaffen."

Chris en Conny beginnen nu ook in Ieper zo'n concept, uitgetekend door ontwerpers Koen Vandendorpe en Ines Carton. "Alles in onze zaak is te koop, tot pakweg de stoel in onze horecazaak. Daarnaast worden er plantjes en decoratiespullen te koop aangeboden. Tijdens de middag kunnen bezoekers een snack eten, in de namiddag kiezen we voor een tearoom. 's Avonds gaan we voor een andere formule: sharing. Je deelt alles wat je bestelt met de mensen die bij jou aan tafel zitten. We zullen lokale producten gebruiken en richten ons op biologische en vegetarische schotels."



In Dépot zullen permanent zes mensen in twee ploegen aan het werk zijn, 12 voltijdse jobs dus. Momenteel wordt nog volop gewerkt in het pand. "Op de bovenste verdieping laten we een open keuken en het sanitair inbouwen. Aan de straatkant komt er een lift, speciaal voor minder mobiele mensen. In de kelder plannen we een kijk- en belevingsruimte, waar je les kan volgen", vertelt Chris Bevernage.



Wil je meer weten, dan kan je mailen naar nieuwsgierig@depotieper.be. Sollicitaties kunnen nog naar info@depotieper.be.