"Aan mijn dierbaren: geniet van elke dag"

Wim Moeyaert (39) lijdt al jaren aan ondraaglijke, chronische pijnen. Na lang beraad heeft hij besloten om uit het leven te stappen: hij heeft euthanasie aangevraagd. In de loop van deze maand wordt zijn verzoek ingewilligd. Om iets tastbaars na te laten, heeft Wim zijn verhaal laten optekenen."Ik wil een positieve boodschap nalaten." CHRISTOPHE DECONINCK

Onlangs is een opmerkelijk boek van de drukpersen gerold: 'Tussen hoop en wanhoop'. Het boek vertelt het verhaal van de lijdensweg van pijnpatiënt Wim Moeyaert (39) uit de Oude Veurnestraat. Wim besloot enkele maanden geleden om het leven definitief vaarwel te zeggen. In de loop van deze maand neemt hij afscheid van zijn dierbaren. "De pijn is ondraaglijk geworden. Ik kan niet meer. Maar voor ik ga, vond ik het belangrijk dat ik mijn verhaal kon delen met iedereen." Wim is het grootste deel van de dag bedlegerig en de dokters vinden na lang zoeken geen middel om hem van de pijn te verlossen. Al van bij de geboorte ging het Wim niet voor de wind. Hij kwam twee maanden te vroeg ter wereld, in die tijd nog een hachelijk avontuur. Door een zuurstoftekort liep hij een hersenverlamming op en op de koop toe had de rechterkant van zijn lichaam aanzienlijke ontwikkelingsachterstand. Wim liet zich echter niet kennen.





Overleg met familie Na jaren revalideren kon hij de achterstand enigszins wegwerken en slaagde hij erin om een professionele carrière uit te bouwen. "Ik ben altijd blijven studeren en werd uiteindelijk directeur van de Werkgroep Vorming en Actie in Ieper. Maar na de zoveelste chirurgische ingreep is er een chronische pijn ontstaan. Ik kreeg te kampen met onophoudelijke hoofdpijn en pijn over heel mijn lichaam. Doordat mijn ruggengraat en ruggenwervels van bij mijn geboorte niet optimaal waren uitgelijnd, kan er weinig gedaan worden. We zijn ondertussen vijf jaar later en ik heb geen enkel medisch perspectief en geen enkele kans op verbetering. De moed ontbreekt me om verder te gaan. Na ruim twee jaar twijfelen, heb ik na overleg met mijn ouders en mijn broer en zus besloten om euthanasie aan te vragen."





Positieve boodschap Omdat het voor Wim fysiek te zwaar is geworden om zijn verhaal uit te tikken, deed hij beroep op auteur Stefaan Kempynck (50) uit Woumen, die al zeven levensverhalen en herinneringsboeken heeft uitgewerkt. "Wij kennen elkaar al jaren en toen Wim zijn wens uitte dat ik zijn verhaal zou uitschrijven, kon ik dat onmogelijk weigeren. Het is een heel emotioneel proces geweest. Bij het laatste afscheid heb ik hem beloofd om nog eens langs te gaan, maar het is echt vreemd om stil te staan bij het feit dat dit de laatste keer zal zijn dat we elkaar ontmoeten." Ondanks alle tegenslagen, wil Wim met zijn boek een positieve boodschap meegeven. "Ik wil zowel mijn lotgenoten als de mensen rondom mij vragen om zich te hoeden voor te grote uitdagingen. Profiteer liever van elke dag en probeer tevreden te zijn met kleine dingen."