BMW M3 gestolen op verjaardag eigenaar

Jurgen Vanhaerents is er het hart van in. - Benny Proot

Het zal je maar overkomen. Het is je verjaardag, je staat op om te gaan werken en je merkt dat je peperdure BMW M3 is gestolen. Het overkwam Jurgen Vanhaerents (32) uit Eernegem gisteren. "Ik had mijn verjaardag toch enigszins anders voorgesteld. Niemand van de buurtbewoners heeft ook maar iets gezien", zegt Jurgen. De auto kostte hem twee jaar geleden 96.000 euro.



"Ik geloofde mijn ogen niet. Daarvoor moet het werkelijk je verjaardag zijn", reageert Jurgen cynisch. De zaakvoerder van Verhuizingen Vanhaerents is afkomstig uit Koekelare en woont nog maar een maand in Eernegem, in de Westkerkestraat op enkele huizen van de Sint-Medarduskerk.Hij contacteerde meteen de politie. "Op mijn oprit zijn precies bandensporen van een soort takelwagen te zien. Er zijn ook nergens camerabeelden beschikbaar. Dit is toch echt wel zuur", gaat Jurgen verder. "Ik heb al veel felicitaties gekregen, maar door de diefstal is dit alleszins een verjaardag in mineur. Ik heb me voorgenomen om er niet te veel aan te denken", besluit Jurgen.