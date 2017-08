Koppel beroofd door Thaise politie

Maxime (28) en Noël (28) uit Hove waren de afgelopen weken op de reis van hun leven in Thailand. Na het huwelijksaanzoek van Noël - ze zei ja! - kon er helemaal niks meer stuk. Tot de voorlaatste dag van de reis. Het koppel werd brutaal van straat geplukt door de lokale politie en mocht pas terug vertrekken wanneer het met geld over de brug kwam. SANDER BRAL

Een rugzakreis in Thailand, vertrekken vanuit hoofdstad Bangkok richting diepe jungles, verlaten eilanden, adembenemende watervallen én met een succesvol huwelijksaanzoek. De vakantie van Maxime Kempeneer en Noël Borgs uit Hove, beiden 28 jaar, was naar eigen zeggen een ware droom. "Tot afgelopen donderdag", vertelt Maxime. "Wat we toen hebben meegemaakt was zo degoutant dat we het echt kwijt moeten. We dachten op de dag voor ons vertrek nog een laatste keer te genieten van de gezellige kleurrijke straatjes met z'n oneindige geuren en verrukkelijke gerechten. Op een kruispunt stopte er opeens een lokale agent op een scooter voor mijn vriend Noël en werd hij omsingeld door andere agenten. Ze trokken al onze spullen van ons af en gebaarden dat we mee moesten komen. Voor we goed wisten wat er aan het gebeuren was, sleurden ze ons in een taxi en werden we als criminelen geëscorteerd tot aan het politiebureau."





Corruptie "Daar werden we in een donkere kamer gepropt met zeven politiemannen. Eén van hen trok de gouden ketting, die ik lang geleden van mijn moeder had gekregen, van mijn hals waardoor ik in tranen uitbarstte. Ze dreigden ons drie dagen in de gevangenis te stoppen, tenzij we ze zouden betalen. Eén van de agenten keek iets te lang naar mijn lichaam terwijl hij het bedrag van veertigduizend baht (duizend euro) op een papiertje schreef en voor onze neus schoof. We probeerden hen duidelijk te maken dat wij zoveel geld niet hebben, maar ze geloofden ons niet. Wel een uur lang probeerden ze ons onder druk te zetten in die zweterige kamer maar ze konden ons niet breken. Uiteindelijk werden de agenten het beu en konden ze enkel ons cashgeld bemachtigen (zo'n honderd euro). Toen ik loog dat de gouden ketting van mijn moeder geen echt goud is, gooide ze die ons gelukkig ook nog toe. We zijn die dag beroofd geweest op straat. Niet door de arme bevolking of crimineel. Maar door de corrupte politie van Bangkok", betreurt Maxime.



"Het was echt een verschrikkelijke ervaring, maar we laten onze reis daardoor niet vergallen", benadrukt Maxime. "We blijven positief en denken enkel aan alle goede dingen van onze reis, en dat waren er veel. We vertikken het om dit lelijk voorval aan ons hart te laten komen."