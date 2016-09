Sproeikanon geeft voorbijgangers de volle laag

Een landbouwer uit de Bosdreef in Jonkershove heeft zich onbewust de woede van heel wat automobilisten op de hals gehaald door zijn sproeikanon iets te dicht bij de openbare weg te plaatsen. Door de aanhoudende droogte smeken de gewassen op het veld om wat water en veel boeren zien zich genoodzaakt het grote geschut uit te halen. Zo ook op het perceel tussen de drukke Groenebosdreef, de Jonkershovestraat en de Bosdreef. Alleen had de boer geen rekening gehouden met het verkeer. Vooral veel chauffeurs die uit de richting van Madonna kwamen, zullen ongetwijfeld gevloekt hebben, want daar is het vaak aanschuiven om de Jonkershovestraat op te rijden. Een welkome douche voor sommigen tijdens dit stoffige, warme weer, maar ook een bron van ergernis voor anderen, die de ramen hadden openstaan en de plensbui niet zagen aankomen. Ook bestuurders van cabrio's en fietsers hadden last van het sproeikanon. De man die het kanon van tijd tot tijd moest bijstellen, viel uit de lucht toen hij er over aangesproken werd. "Het is maar regenwater, dus het kan geen kwaad", verklaarde hij schouderophalend, maar tegelijk zette hij het kanon wijselijk een eind achteruit. (DCH)