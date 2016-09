"Alstublieft, negeer elkaar gewoon"

De politie en burgemeester van Houthulst zijn het beu. Iedere dag worden ze gebeld door ofwel thuisverpleegster Stefanie Sander, ofwel haar buurvrouw Brigitte S. Die kwam in augustus in het oog van de storm terecht, toen Stefanie in de media haar verhaal deed over de pesterijen van S. tegen haar rosse kindjes. Die escaleren nu steeds verder. "Dit moet stoppen. We vragen iedereen om de ander te negeren", zegt burgemeester Ann Vansteekiste (CD&V).

Haatpagina

Intussen zijn we een maand verder, maar de heisa blijft voortduren in de anders zo vredige buurt. Een buurmeisje richtte een haatpagina op tegen Brigitte S., vol kwetsende foto's en opmerkingen. Brigitte ging daarop in de tegenaanval en diende zelf een klacht in. Nu wordt de burenruzie vooral op Facebook uitgevochten: elke dag post wel iemand iets over de zaak, waarna de telefoon bij politie en burgemeester roodgloeiend staat. Zij zijn het zat. "Dagelijks krijg ik telefoontjes of berichten via Messenger om iets te ondernemen", zucht burgemeester Ann Vansteenkiste. "Telkens moet ik zeggen dat ik niets kan doen. Het is het parket dat de zaak behartigt. Ik ben het écht beu: dit is een platte burenruzie geworden. Men moet beseffen dat ik hier weinig aan kan doen. Dit is een zaak voor het parket. Als het écht niet lukt, moet de vrederechter dit maar oplossen."



Dat beaamt ook korpschef Johan Geeraert. "Onze diensten worden er dagelijks mee geconfronteerd. Dit is niet meer haalbaar. Wij kunnen niet telkens tussenkomen als gelijk welke partij ons opbelt. We proberen te bemiddelen, maar het blijkt niet mogelijk. Als het echt niet lukt om het gezond verstand te laten zegevieren, roepen we iedereen dringend op om elkaar te negeren. Het is genoeg geweest, het moet gedaan zijn."