Nieuwe huiseigenaars schrikken zich rot: "Zelfs vloeren waren uitgebroken"

De Kalyoncu's kunnen hun ogen niet geloven. - Mine Dalemans

Het gezin Kalyoncu (vader en moeder plus twee dochters en een zoon) kocht het huis langs de Koolmijnlaan eind juni op een openbare verkoop voor de prijs van 160.000 euro. Afgelopen woensdag kwam de vorige eigenaar de sleutel overhandigen. "Hij kreeg van ons alle tijd om te vertrekken en mocht tot eind augustus zelfs gratis in het huis blijven", klinkt het bij de slachtoffers. Groot was dan ook hun verontwaardiging toen ze hun nieuwe woonst gingen bekijken. "We waren echt in shock. Alles was uitgebroken, de vloer, de keuken en zelfs de verwarmingsketel." Zelfs de binnendeuren waren weg, net als de radiatoren in alle kamers. "Hij heeft zelfs de wastafel in het toilet en het bad proberen uit te breken. Dat zie je aan de barsten in de muur."