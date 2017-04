Man (25) had eigen 'McJoint', inclusief speciale drive-in

De feiten speelden zich af in het najaar van 2015. De politie hield de man al een tijdje in de gaten en ontdekte bij een controle dat er drugs werden verhandeld in de woning van de beklaagde. Bij een huiszoeking op 12 oktober vonden ze honderd gram cannabis en verschillende materialen waarmee de drugs konden worden gedeald. De Beringenaar was al zo'n tien maanden bezig met de handel die volledig uit de hand was gelopen. "Niet enkel vrienden kwamen bij hem, maar ook vage kennissen", aldus de procureur. Dat de man in het huis woonde met drie jonge kindjes en zijn partner, nam de procureur hem zeer kwalijk. De advocaat van de beklaagde bevestigde dat er een soort 'McJoint' gevestigd was aan de woning van zijn cliënt.

Gebroken gezin

"Er was een in- en een uitrit en het huis had een speciaal schuifraam voor het transport van de drugs. De kamer was wel volledig afgesloten van het huis en enkel daar werd er drugs verhandeld", onderstreepte hij. Hij riep ook verzachtende omstandigheden in. "Mijn cliënt komt uit een gebroken gezin, is misbruikt en had een vader die hem al op 12-jarige leeftijd in verband bracht met cannabis en cocaïne. Dat verklaart ook zijn alcoholgebruik, op bepaalde dagen dronk hij tot 24 halve liters per avond", pleitte hij. "U wil toch niet dat uw kinderen hier binnen twintig jaar met een gelijkaardig probleem staan? Laat u behandelen en wees een vader voor hen", gaf de rechter wijze raad.



Omdat de man op zoek gaat naar een oplossing voor zijn cannabisprobleem en een vader voor zijn kinderen wil zijn, kan de procureur zich wel vinden in een straf met probatie-uitstel. Op 18 mei wordt bepaald of hij hier ook mee wegkomt. (BVDH)