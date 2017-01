"Ze deden alles samen, misschien stierven ze zo ook"

Een 65-jarige man is door enkele agenten levenloos aangetroffen in zijn woning in de Dahliastraat in Houthalen-Oost. De politie zocht hem op om het overlijden van zijn vrouw mee te delen, maar dat lukte dus niet meer. "Ze waren erg op zichzelf en deden alles samen. Het is voor ons een groot vraagteken wat er precies gebeurd is", reageren de broer en neef van de man.

Tijdje bij evangelisten

Het koppel had geen kinderen en volgens zowel de buren als de familie waren de twee heel erg aan elkaar gehecht. "Ze waren op zichzelf, heel veel contact hadden we niet met hen. Het waren ernstige mensen die ervan hielden om te lezen in hun eigen bibliotheek of om samen een beetje televisie te kijken. Een computer hadden ze zelfs niet eens", stelt de broer. "Er werd trouwens ook hier en daar gesuggereerd dat zij getuigen van Jehova waren, maar dat moeten we ontkrachten. Wel zijn ze een tijdje bij de evangelisten geweest, maar daar waren ze ook mee gestopt", gaat de neef van de man verder. Een mooie foto van het koppel vonden ze bij het opruimen van het huis niet, enkel een trouwfoto werd tevoorschijn getoverd. Ook in de buurt had het koppel een goede reputatie. In de meer dan 36 jaar dat ze er woonden, waren ze uitgegroeid tot geliefde buren. "We hadden er nooit last mee en het waren erg rustige mensen. We hebben ook nooit iets gemerkt van een conflict en hebben het raden naar de exacte gebeurtenissen", vertelde één van de buren.



Aangezien het om een natuurlijk overlijden ging, werd er ook bij de familie gespeculeerd over de wel erg korte tijdsspanne tussen het overlijden van de vrouw en het overlijden van de man. Of het om een erg aandoenlijk overlijden van twee geliefdes gaat, zoals in romantische films als 'The Notebook', dan wel om een stom toeval, zal nooit helemaal duidelijk worden. "Die eerste optie lijkt ons alleszins wat pathetisch", klinkt het bij het parket. "Je hoort wel eens dat mensen sterven van verdriet of vlak nadat hun partner overleden is. Misschien stierven ze dus ook wel samen, nadat ze in hun leven eigenlijk altijd alles samen deden", aldus de familie.