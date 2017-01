Moord, 'ongeluk' of zelfverdediging?

Moord, 'een ongeluk' of zelfverdediging? Dat was gisteren de inzet van het proces tegen de 51-jarige César S.F. uit Hoogstraten. De Portugees schoot op 31 augustus 2013 de kroegbaas van café Tugas dood. Als de rechter de these 'slagen en verwondingen met de dood tot gevolg' van het O.M. volgt, kan S.F. maximaal 5 jaar cel krijgen. JEF VAN NOOTEN

Slachtoffer Julio Silva, cafébaas van Tugas. - Jef Van Nooten De nabestaanden van Julio Silva, kroegbaas van café Tugas in Hoogstraten, barstten gisteren in tranen uit. Ze begrijpen niet waarom het Openbaar Ministerie 'slechts' 5 jaar cel vorderde tegen de 51-jarige César S.F. Die schoot Silva op 31 augustus 2013 dood voor zijn café.



Dader en slachtoffer waren ooit vrienden, maar leefden op het moment van de dodelijke schietpartij al een tijdje in ruzie met elkaar. Julio Silva had een auto gehuurd op naam van César S.F. Terwijl Silva de huurauto gebruikte, kwamen de rekeningen en aanmaningen bij S.F. aan. Hij was al een paar keer tevergeefs naar de cafébaas getrokken om dat geld terug te eisen. Op 31 augustus 2013 liep de ruzie om die geldkwestie fataal af. "Wij zijn 100% overtuigd dat het hier om moord gaat", vertelt Xavier Potvin, advocaat van de nabestaanden van Julio Silva. "De echtgenote van S.F. was eerder die dag naar het café getrokken om het geld terug te vragen. Omdat ze amok maakte, is ze hardhandig het café buiten gezet. Thuis liet ze haar gewonde arm zien. S.F. is daarop samen met een vriend naar het café gereden. Hij handelde duidelijk met voorbedachtheid."



Bij het verlaten van de auto heeft S.F. een pistool meegenomen. Volgens de burgerlijke partij loste hij vrijwel meteen daarna enkele schoten. "Verschillende getuigen hebben verklaard dat Serafim na een eerste waarschuwingsschot een stap achteruit heeft gezet. Daarnaast heeft hij van op 1 meter bewust op Julio Silva gemikt en twee keer geschoten", zegt Xavier Potvin.





Bedaren Het Openbaar Ministerie is een andere mening toegedaan. Op basis van het hele onderzoek concludeert de aanklager dat S.F. niet de intentie noch de voorbedachtheid had om de cafébaas te doden. "Hij is niet uit eigen beweging naar het café gegaan. Hij is op vraag van een vriend mee naar een nachtwinkel gegaan om tabak te kopen. Pas op de terugweg naar huis zijn ze aan het café gestopt. Dat rijmt niet met een voorbedachtheid. Het slachtoffer is vervolgens zelf een gesprek met hen aangegaan en probeerde in de auto te geraken", zegt openbaar aanklager Wim Smets. In deze versie van de feiten stapte de vriend van S.F. uit de auto om Julio Silva te bedaren. S.F. volgde even later zijn voorbeeld met een pistool op zak. Tijdens een tumult schoot hij de cafébaas dood. "Als hij de intentie had om te doden, had hij dat al veel sneller kunnen doen", meent openbaar aanklager Wim Smets. "Hij had vanuit de auto kunnen schieten, of meteen nadat hij was uitgestapt. Maar de schoten zijn pas een tijd later gelost." De aanklager vraagt 5 jaar cel voor 'slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie tot doden'.





Alarmpistool César S.F. en zijn advocaat Andy Boermans kwamen met nog een derde versie op de proppen. Volgens hen is de beklaagde fysiek aangevallen door Silva en enkele van zijn kameraden. "Tijdens de discussie aan de wagen schold Silva me uit en dreigde me te doden", beweert de beklaagde. "Toen ik uitstapte, vroeg Silva aan zijn maten om mij vast te grijpen. Ze grepen me bij de keel en gaven me een karateslag. Ik kreeg ook meerdere vuistslagen in mijn gezicht. In het tumult heb ik het wapen uit mijn broekzak gehaald. Ze dachten dat het slechts een alarmpistool was en bleven me daarom slaan. Ik maakte de veiligheid los en probeerde naar de grond of in de lucht te schieten. Ik had geen intentie om iemand te raken."